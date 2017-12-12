Türkiye’de 1 yılda 10 bin araç performansını artırmak için modifiye edildi

İSTANBUL-(DHA)- ARTAN trafik ve araç sayısı sürücüleri daha seri ve dinamik araç kullanmaya itiyor. Aracının performansını artırmak isteyenlerin de en çok başvurduğu yöntemlerin başında hızlandırıcı gaz tepkime cihazları geliyor. Türkiye’de 10 binden fazla binek aracın PedalBox adı verilen bu cihazları kullandığı ortaya çıktı.

Bir süredir Norveç Drift Şampiyonu Øyvind Øversveen’in de yarış araçlarında gaz pedalı tepkime süresini düşürmek için kullandığı Pedalbox\'ın araçların performansını yüzde 30’a kadar yükselttiği belirtiliyor. Alman DTE System’in ürettiği TÜV onaylı Pedalbox\'ın işleyişi ise söyle:Pedalbox kumandası aracılığıyla gaz pedalından gelen sinyalleri optimize ederek motora iletiyor. Bu sayede üretim esnasında standart hale getirmek amacıyla önceden belirlenen gecikme sürelerini neredeyse sıfıra indirip, aracın hantallığını ve geç tepki vermesini önlüyor. Aracın torku aynı kalırken, sağlıklı bir güç artışı ve yakıt ekonomisi için maksimum verimlilik sağlanıyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu ve insanların beklemeye tahammülünün olmadığı büyük şehirlerde şoförler bu tip performans arttırıcı ekipmanlara ihtiyaç duyuyor.

NORVEÇ DRİFT ŞAMPİYONU BİLE İHTİYAÇ DUYMUŞ

Pedalbox ile ilgili deneyimlerini aktaran Norveç Drift Şampiyonu Øyvind Øversveen, “Özel hayatımda ve yarış pistlerinde yılda yaklaşık 60 bin km yol yapıyorum. Benim kadar yol kat eden biri, sürüş anında çok farklı koşullar ve olaylarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu tarz durumlarda araç ve sürücünün esnek olması gerekiyor. Bir sedan araçta bile, günlük değişken sürüş şartları içinde yüksek performansa ihtiyaç duyuyorum. Ne yazık ki bu araçlar ağır ve hantal, şanzıman oranları ise çok uzun oluyor. Ancak PedalBox, her araca farklı birer karakter kazandırarak performansıyla şaşırtıyor” dedi.

Önde gelen Alman otomobil dergisi Auto Tuner’ın testleri sonucunda 2016 yılı Performans Ödülü kazanan Pedalbox\'ın aynı zamanda Alman Modifikasyon Derneği tarafından onaylı ürünler listesinde de yer aldığı belirtildi.

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