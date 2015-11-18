Türkiye-Yunanistan maçı golsüz sona erdi

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile karşılaştığı 2015'in son maçı, golsüz sona erdi. 2016 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanan milli takım, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçı sonrasında, 2015 senesini namağlup olarak kapattı.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıkmıştı:

Türkiye: Volkan - Gökhan, Ahmet Yılmaz Çalık, Mehmet Topal, İsmail - Ozan, Oğuzhan - Hakan, Arda, Olcay - Cenk

Yunanistan: Karnezis, Manolas, Tziolis, Mitrioglou, Fortounis, Papadopoulos, Torisidis, Tachtsidis, Papastathopulos, Holebas, Samaris

2015 yılı içerisinde yenilgi yaşamayan milli takım, 13 Kasım'da deplasmanda karşılaştığı Katar'ı 2-1 mağlup etmişti. Türkiye ile Yunanistan bu maçla beraber 10. kez karşı karşıya geldi. İki takım en son 17 Ekim 2007 tarihinde 2008 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maç 1-0'lık Yunanistan galibiyeti ile sonuçlanmıştı.