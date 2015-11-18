T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye-Yunanistan maçı golsüz sona erdi

Milliler, 2015 senesi namağlup kapattı

18 Kasım 2015 00:20

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile karşılaştığı 2015'in son maçı, golsüz sona erdi. 2016 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanan milli takım, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçı sonrasında, 2015 senesini namağlup olarak kapattı.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıkmıştı:

Türkiye: Volkan - Gökhan, Ahmet Yılmaz Çalık, Mehmet Topal, İsmail - Ozan, Oğuzhan - Hakan, Arda, Olcay - Cenk
Yunanistan: Karnezis, Manolas, Tziolis, Mitrioglou, Fortounis, Papadopoulos, Torisidis, Tachtsidis, Papastathopulos, Holebas, Samaris

2015 yılı içerisinde yenilgi yaşamayan milli takım, 13 Kasım'da deplasmanda karşılaştığı Katar'ı 2-1 mağlup etmişti.  Türkiye ile Yunanistan bu maçla beraber 10. kez karşı karşıya geldi. İki takım en son 17 Ekim 2007 tarihinde 2008 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maç 1-0'lık Yunanistan galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

ETİKETLER

türkiye yunanistana milli furbol takımıhazırlık maçı

İlgili Haberler

Davutoğlu, Çipras'ı stat girişinde karşıladı

Başbakanlar, iki ülke arasındaki dostluk maçını izleyecek

Milli maçta, Paris için yapılan saygı duruşu ıslıklandı, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı

Türkiye - Yunanistan maçında, Yunanistan milli marşını ıslıklayan taraftara Arda Turan müdahale etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24