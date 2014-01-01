Türkiye yeni yıla zamlarla girdi; en ucuz sigara 6 lira olacak

Bakanlar Kurulu Kararına göre, otomobil, alkol, tütün, cep telefonu gibi ürünlerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında değişikliğe gidildi. Bugünkü zamlarla birlikte en ucuz sigaranın 6 liradan satılacağı öğrenildi.

Değişikliğe ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Star gazetesinde yer alan habere göre, kararla aralarında motorlu araçlar, alkollü içkiler ve tütün mamullerinin de olduğu bazı mallarda uygulanan ÖTV oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları ve işlenmemiş tütün ithalatından alınan tütün fonu tutarında değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı.

Otomobil alacaklara kötü haber

Buna göre, yeni binek otomobil alımında ödenen ÖTV'de artışa gidildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler için uygulanan yüzde 40 vergi oranı yüzde 45'e, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ün altında olanlar için uygulanan yüzde 80 vergi oranı yüzde 90'a, motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler için uygulanan yüzde 130 vergi oranı ise yüzde 145'e yükseltildi.

Alkollü içkilerde durum ne?

Alkollü içkilerde de asgari maktu vergi tutarı birada yüzde 15, diğer alkollü içkilerde yüzde 10 oranında artırıldı.

Bakanlar Kurulu, tütün mamullerinde uygulanan ÖTV'de de artışa gitti. Buna göre, paket başına asgari maktu vergi 3,22 liradan 3,75 liraya, TL’ye, paket başına maktu vergi de 9,22 kuruştan 13 kuruşa çıkarıldı.

Cep telefonlarından adet başına uygulanan 100 liralık vergi de 120 liraya yükseltildi.

Tütün fonunda indirim

Öte yandan Bakanlar Kurulu, işlenmemiş tütün ithalatından alınan tütün fonu tutarını, AB komisyonuna verilen Eylem Planı doğrultusunda 1.500 dolar/tondan 1.200 dolar/tona indirilmesine karar verdi.

Hangi ürüne ne kadar zam gelecek?

ÖTV'deki değişiklikle birlikte, söz konusu ürünlerin fiyatlarının artması bekleniyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre, söz konusu düzenlemenin ardından binek otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3,5-4 civarında artış olabilecek.

Uzmanlar, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte alkollü içecek fiyatlarında ortalama yüzde 8-15 civarında, sigara fiyatlarında ise ortalama yüzde 3 ila yüzde 17 arasında artış olabileceğini ifade ediyor.

En ucuz sigara 6 lira

Öte yandan yeni zamlarla en düşük sigaranın fiyatı 5 liradan 6 liraya çıkacak. Yüksek fiyatlı sigaraların fiyatı da 50 kuruş artacak. böylece ucuz sigara yüzde 20 zamlanırken, pahalı sigaralarda zam oranı yüzde 5 olacak.