Kredi kartına 9 taksit sınırlaması Resmi Gazete'de yayımlandı

'Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelik'te yapılan değişiklik ile 1 Şubat'tan itibaren kredi kartları taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin 26'ncı maddesinin başlığı "Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim" şeklinde değiştirilirken, bu maddeye şu fıkra eklendi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz."

Bu yönetmeliğin 1 Şubat'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.