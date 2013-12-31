T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kredi kartına 9 taksit sınırlaması Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitlendirme süresinin 9 ayı geçemeyeceği; telekomünikasyon, kuyum, yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit yapılamayacağına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2013 09:01

'Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelik'te yapılan değişiklik ile 1 Şubat'tan itibaren kredi kartları taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin 26'ncı maddesinin başlığı "Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim" şeklinde değiştirilirken, bu maddeye şu fıkra eklendi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz."

Bu yönetmeliğin 1 Şubat'ta yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ETİKETLER

kredi kartı9 taksitsınırlamagıdaakaryakıtresmi gazete1 şubat9 ay

İlgili Haberler

BDDK kredi kartı taksitlerini 9 ay ile sınırladı

BDDK Başkanı Mukim Öztekin 'Genel Gıda ve akaryakıt alımlarında taksitlendirmeye herhangi bir şekilde olanak verilmemiştir' dedi

Kredi kartı düzenlemesi yılbaşından önce

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde, taksit sayısını sınırlayan düzenlemenin yılbaşından önce yürürlüğe girebileceği bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24