Kredi kartı düzenlemesi yılbaşından önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mukim Öztekin, kredi kartı ile alışverişlerde genel taksit sayısını 9 ayla sınırlandıran düzenlemenin yılbaşından önce yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Ziraat Bankası'nın 150. Kuruluş Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztekin, taslak hazırlanırken sektörel bazda dahil etki analizinin yapıldığını dile getirdi.

Dokuz ay taksitlendirme oranı belirlenirken piyasadaki genel taksitlendirme oranlarının dikkate alındığını anlatan Öztekin, "Piyasanın dengesini bozmayacak şekilde kararlar alındı" dedi.

'Hedef tasarrufları artırmak'

Sınırlandırma yapılırken en çok hangi sektörlere ilişkin alışverişlerde taksitlendirme yapıldığına bakıldığını kaydeden Öztekin, 9 ay sınırlandırmasının "taksit erteleme imkanları da dahil" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etki analizini kamuoyu ile paylaşmayı düşünmediklerini bildiren Öztekin, "Birinci hedefimiz tasarrufları artırmak. Cari açığı da kısmen azaltacağını umuyoruz" yorumunu yaptı. Öztekin, düzenlemenin büyümeye olumsuz etkisinin az olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Öztekin, taslağın yılbaşından önce yürürlüğe girmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Tasarıya göre genel taksit sayısı 9 ay olurken, elektronik, kuyumculuk ve iletişimde taksit sayısı 6, beyaz eşya ve mobilyada 12 ile sınırlandırılıyor.