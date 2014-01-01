Taksitle cep telefonu alma dönemi sona mı eriyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve nakit çekimlerinde taksit sayısını 9 ayla sınırlandırırken; kuyum, telekomünikasyon, gıda ve akaryakıtta taksit uygulamasını kaldırdı. Sabah saatlerinde bir BDDK yetkilisi telekomünikasyonun içerisine cep telefonlarının da girdiğini açıkladı, ancak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan telekomünikasyon kapsamına kontör satışlarının girdiğini söyledi. Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, BDDK'nın ilgili dairesi şu anda konuya açıklık getirebilmek için yeni bir çalışma yapıyor. Cep telefonlarına taksit olup olmayacağı an itibariyle belirsiz.

Hükümetin, hem krediler ve kredi kartlarındaki hızlı büyümeyi hem de cari açığı frenlemek üzere aldığı bankacılık tedbirleri, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı yönetmeliğin taslaktan daha sert olması dikkat çekti.

Mobilya, beyaz eşya, tatil, araç kiralama dahil olmak üzere hiçbir mal ve hizmet alımında taksit süresi 9 ayı geçemeyecek. Yüzde 30 peşinatı olmayan, araba kredisi çekemeyecek. Bu sınırlamalara takılmadan kredi kartıyla alışveriş yapmak ve kredi ile araba almak isteyenler için son tarih ise 2 Şubat 2014.

Tatilden, araç kiralamaya beyaz eşyadan mobilyaya 9 ay

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kredi kartıyla yapılan mal ve hizmet alımı ile nakit çekiminin taksitlendirme süresi 9 ayla sınırlandırıldı.

BDDK’nin değişiklik taslağında elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımı, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili alımlarda taksit süresi 6 ay olarak öngörülmüştü. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik çok daha sert bir sınırlama getirdi.

Telekom ve kuyumda 0 taksit

Telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili alımlarda da gıda ve akaryakıtta olduğu gibi ‘hiç taksit’ olmayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir BDDK yetkilisi, son yapılan değerlendirmelerle telekomünikasyon ve kuyum ürünlerinin de 'taksitsiz' satışa dahil edildiğini belirtirken, bunun bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinası gibi tüm elektronik eşyaları kapsadığını söyledi. Ancak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, telekomünikasyon kaleminde kontörlü satışların olduğunu, elektronikte ise vadenin 9 olduğunu açıkladı. Babacan düzenlemenin 'telekom' sektöründe faaliyet gösteren firmaları kapsadığını belirtti.

BDDK'nın ilgili dairesi şu anda konuya açıklık getirebilmek için yeni bir çalışma yapıyor.

Yine BDDK’nin taslağında beyaz eşya ve mobilya alımlarında taksit süresi 12 ay ile sınırlandırılması öngörülürken; yeni yönetmelikte bu süre de 9 aya indirildi. Böylece evlenmeyi düşünen, çeyiz planları yapanların beyaz eşya ve mobilyada taksit süresi de ‘ertelemeli dönem dahil’ 9 ayı geçemeyecek.

Hasan Vatan: Biz öyle yorumlamadık

Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Bilgisayar'ın patronu Hasan Vatan, “Biz telekomünikasyona gelen taksit sınırlamasını cep telefonu ve bilgisayar olarak yorumlamadık. Bu operatörlerin vadeli cep telefonu satışlarıyla ilgili olabilir. Söz konusu 9 aylık taksit sınırlaması ise bizi çok etkilemez. Çünkü biz zaten 10 aylık taksit yapıyorduk en fazla. Telekomünikasyona taksitin kaldırılmasının içinde bilgisayarın olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Taksitler kalkarsa senet yoluna gitmeyiz. Bunun yerine kullanıcılara tüketici kredisi kullandırırız” dedi.

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