Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan imza kampanyası: Cibali Tramvay Durağı'na 'Orhan Kemal' adı verilsin

Türkiye Yazarlar Sendikası, İstanbul'da yılbaşında ulaşıma açılacağı duyurulan Eminönü-Cibali-Alibeyköy tramvay hattındaki Cibali Durağı'na Orhan Kemal'in adının verilmesi için kampanya başlattı. Açıklamada, “50. ölüm yıldönümünde, emekçi halkın yazarı Orhan Kemal'in ismini Cibali ile özdeşleştirecek bu kararın alınmasını destekliyor ve sendikamızın talebi olarak kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

İstanbul’da Eminönü-Cibali-Alibeyköy tramvay hattı yılbaşında ulaşıma açılacak. Açılış öncesi Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bu hatta bulunan Cibali Durağı'na, bu semtte uzun yıllar yaşamış, unutulmaz pek çok yapıtını oradaki evinde yazmış Orhan Kemal'in adının verilmesi ile ilgili kampanya başlatılmış bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca TYS’nin 50. ölüm yıldönümünde, emekçi halkın yazarı Orhan Kemal'in ismini Cibali ile özdeşleştirecek bu kararın alınmasını desteklediği ve sendikanın talebi olarak kamuoyuna duyurduğu belirtildi.

Change.org'da başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 350'den fazla kişi destek verdi.