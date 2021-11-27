Türkiye yazarı Uğur: Petro-dolar ve fosil yakıt egemenliği bitecek; BAE bunu biliyor ve ekonomik gücünü korumak için stratejik yatırımlar peşinde

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, BAE-Türkiye arasında diyalogların artmasıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında "petro-dolar egemenliğinin biteceğini" savunurken, "Suudi Arabistan ile BAE fosil yakıt egemenliğinin çok yakında biteceğini biliyorlar ve sonrası için ekonomik güçlerini korumak istiyorlar" yorumunu yaptı.

Uğur, "Türkiye’nin yeni ekonomi alanında oluşturacağı eko sistem yalnızca BAE değil diğer devletlerin de ülkemize yönelmelerinin itici gücü. ABD merkezli ekonominin petro-dolar ayağı olarak sonsuza kadar devam edemeyeceklerini anlayan ve ABD dışında çıkış aramaya başlayan BAE ile Suudi Arabistan, elindeki kaynakları yakın gelecekte şimdiki fiyat seviyelerinden bir daha hiç değerlendiremeyeceğini biliyor.

Bu yüzden acele ediyorlar" dedi.

Uğur, şöyle devam etti:

"Hatırlayın. Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco halka açılacağı zaman Trump’ın baskısıyla işlem iptal oldu. Düşünün iki trilyon doları bulan büyüklüğüyle Aramco’nun çok küçük bir bölümünün bile halka açılması Suud ekonomisini de açık hâle getirecek ve riyalin, bir müddet sonra, dolara sabitlenmiş bir para olması da tartışmaya açılacaktı. Suudi Arabistan, petroldeki değer kaybına bağlı olarak, yüz milyar dolara yakın rezervi eritti. Şimdi Aramco’nun yüzde 5’lik halka arzı bile bu kaybı fazlasıyla karşılayacaktı.

Ama, Joe Biden ABD başkanı seçilir seçilmez Aramco halka açıldı ve Riyad’daki ilk halka arzında 25,6 milyar dolarlık hisse sattı. Bu fiyatlama ile şirket 1,7 trilyon dolarla dünyanın halka açık en büyük şirketi oldu.

Kısaca Suudi Arabistan, ABD’nin dolara dayalı çevriminin dışına çıkıyor. Bunu not edin: Göreceksiniz yakında Suudi Arabistan da Türkiye’ye gelmenin yollarını arayacak."