Türkiye yazarı Selek: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dekanlık görevini vekaleten makine mühendisi bir hocamız yürütüyormuş, durumu neyle izah edelim? 

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2,5 yıldır vekaleten makine mühendisinin dekanlık yaptığını belirterek, "Marmara'daki durumunu neyle izah edelim? Mühendis bu işleri yapamaz değil. Misal tanıdığım mühendis kökenli iyi gazeteciler var. Ama fakültede 30 profesör duruyorken makine mühendisi atamak garip!" düşüncesini dile getirdi.

Selek yazısında, "Geçen hafta İletişim Fakültelerinin ahvalini yazmıştım. Meğer, meselenin büyüğü gözümüzün önündeymiş. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine 2,5 yıldır dekan ataması yapılmamış. Dekanlık görevini vekaleten makine mühendisi bir hocamız yürütüyormuş. Önceki haftalarda Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesine ilahiyatçı dekan atadılar diye bir haber çıkmıştı. Hadi onu anlarım, akademik kadro yokluğu var. Marmara'daki durumunu neyle izah edelim? Mühendis bu işleri yapamaz değil. Misal tanıdığım mühendis kökenli iyi gazeteciler var. Ama fakültede 30 profesör duruyorken makine mühendisi atamak garip!" ifadesini kullandı.