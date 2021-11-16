Türkiye yazarı Kapan: Covid dışı acil hastaların yatak bulmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor

Türkiye gazetesi yazarı İsmail Kapan, "Hastanelerde yeniden, yoğun bakım ve normal yatak kapasitelerinde doluluk oranı hayli yükselmiş durumda. Covid dışı acil hastaların yatak bulmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Aşılama sayılarının da giderek düştüğüne dikkat çeken Kapan, "Ülkemizde günlük vaka sayısı uzun zamandan beri 20 binin üzerinde seyrediyor. Günlük vefat sayısı da ortalama 200 civarında… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemen her gün özellikle aşı sürecinin hızlandırılması ve tamamlanması konusunda hatırlatmalarda bulunuyor. Ne var ki, son zamanlarda günlük aşılama sayısı çok dramatik şekilde düşüş göstererek, 60 binlere inmiş vaziyette! Hâlbuki günlük 1,7 milyon aşı yapmayı başarmış bir ülkeyiz… Bu kadar düşük bir rakama gerilemek neyle ve nasıl izah edilebilir acaba? Hâlihazırda, ülkemizde 1. doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 89,94. 2. doz aşı ise yüzde 79.95 mertebelerinde. 11.034 milyon kişi de 3. doz aşısını yaptırmış bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Aşılama programının planlandığı gibi, daha fazla gecikmeye mahal vermeden tamamlanması hayati ehemmiyet taşıyor… Hastanelerde yeniden, yoğun bakım ve normal yatak kapasitelerinde doluluk oranı hayli yükselmiş durumda. Covid dışı acil hastaların yatak bulmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor… Havaların soğumasıyla birlikte, kapalı alanlarda temas yoğunluğunun fazlalaşacak olması ve mevsim şartlarından dolayı, artış göstermesi beklenen grip ve benzeri salgın hastalıkların da eklenmesi durumunda, besbelli vaziyet giderek sıkışacaktır...

Şu hâlde tehlike daha fazla kapıyı çalmadan tedbirlere sıkı sıkıya yapışmak gerekiyor… Bu arada aşı muhalifleri de bir taraftan kendi görüşlerini telkin etmeye devam etsin! Pandeminin dünyada her şeyi nasıl altüst ettiği apaçık ortada değil mi? Şurası muhakkak ki, kendisi için tedbir almayıp başkasının da hastalanmasına sebebiyet verenlerin sorumluluğu çok büyük. Bunu ister kabul etsinler ister etmesinler. Netice değişmiyor. Şöyle ki, hâlen hastaneleri dolduranların yüzde 80 küsuru, aşısızlardan meydana geliyorsa, orada bir durup düşünmek lazım. Aynı şekilde, iş işten geçtikten sonra hastane köşelerinden pişmanlık beyanatı verenlerin durumundan ibret almak da, artık bir şey ifade etmeyebilir. Bu işin şakası yok gerçekten!.."