Türkiye yazarı Cem Küçük: Muhalefeti desteklerken en hızlı "hükûmet yalakası" olan tipler Erdoğan'ı en hızlı terk edenler olacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Muhalefeti desteklerken en hızlı 'hükûmet yalakası' olan tipler var. Bu tipler yarın bir gün iktidar değiştiğinde Tayyip Erdoğan’ı en hızlı terk edenler olacaklar. Hiç şüpheniz olmasın." düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "Gerçek bir dava adamı her türlü riski göze alır. İşin sefası kadar cefasını çekmeyi de kaldırmaktan kaçınmaz. Portakal’ın politik, ideolojik ve kültürel bir altyapısı yoktu. Ucuz popülizm yaptı. Çokça demagoji ve duygu sağaltımı yapıyordu. Yukarıda dediğim gibi bunun da sefasını şöhret, reyting, para ile sürdü. Ne zaman ki iş cefasını çekmeye geldi, 'benden bu kadar' dedi. Tanıdığım bazı muhalifler de hayal kırıklığı içinde kaldılar. Şaşırdılar!.." yorumunu yaptı.

Küçük, "Her şey bundan ibaret. Başka bir şey değil. Portakal korkak insanların yaptığı gibi kaçmayı tercih olarak gördü. Medyada böyle tipler var. Muhalefeti desteklerken en hızlı "hükûmet yalakası" olan tipler var. Bu tipler yarın bir gün iktidar değiştiğinde Tayyip Erdoğan’ı en hızlı terk edenler olacaklar. Hiç şüpheniz olmasın. Ha, şunu da söyleyeyim. İktidar değiştiğinde bizim taraftaki arkadaşlar da bedel ödemeyi göze almayıp kaçarlarsa Portakal’dan farkları kalmaz!.. Karakter en zor zamanda belli olur. Kimlerin karakterli olduklarını da Allah ömür verirse hep birlikte göreceğiz..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın