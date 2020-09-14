T24 LogoT24 Logo
Medya

Türkiye yazarı Cem Küçük: Cavit Çağlar 6 ay sonra Olay TV'yi ya kapatacak ya da bırakıp gidecek

Cavit Çağlar*

14 Eylül 2020 12:58

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Ben medyayı bilen biri olarak söylüyorum, daha başlarken düğmeler yanlış iliklendi. Bu işin gitmeyeceği belli. Demedi demeyin; 6 ay sonra Cavit Çağlar ya kapatacak kanalı ya da bırakıp gidecek..." görüşünü savundu. 

Küçük, "Kanalı toparlama işini Nuri Çolakoğlu'na verdi. NTV'yi kuran da Çolakoğlu'ydu. Tabii sıkı bir solcu olan Çolakoğlu ne kadar hükûmet muhalifi varsa hepsini işe aldı. Bir kere Nevşin Mengü'yü işe aldın mı niyetini belli etmiş oluyorsun. Süleyman Sarılar, Alican Uludağ gibi isimleri de kanalın bünyesine katmışlar. Valla bu isimleri alıp, "Ben tarafsız olacağım" diyemezsiniz. Cavit Bey siz belki tarafsız olabilirsiniz ama hepsi hükûmet muhalifi bu isimlerle tarafsız olunamaz. İsteseniz de bu olmaz. Bir tane hükûmeti destekleyen isim yok orada. Varsa bana söyleyin lütfen." düşüncesini dile getirdi.

Küçük, "Dün Habertürk'te Fatih Altaylı'ya da tarafsız olacağını söylemiş Cavit Bey. Ben medyayı bilen biri olarak söylüyorum, daha başlarken düğmeler yanlış iliklendi. Bu işin gitmeyeceği belli. Demedi demeyin; 6 ay sonra Cavit Çağlar ya kapatacak kanalı ya da bırakıp gidecek" ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın
 

ETİKETLER

Olay TVkapatmaCavit ÇağlarmedyaTürkiye gazetesi yazarıCem Küçükdüğmekanal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24