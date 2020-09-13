Olay TV’nin sahibi Çağlar, Fatih Altaylı'nın köşesindeki ifadeyi yalanladı: “Gazetecileri kulağından tutar atarım” demedim, diyemem

Olay TV sahibi Cavit Çağlar, HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ile yaptığı röportajdaki "Yorum yapanı kulağından tutar atarım" sözünü yalanladı. Çağlar, “Gazetecileri kulağından tutar atarım' demedim, diyemem." açıklamasını yaptı.

Çağlar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak, 'Gazetecileri kulağından tutar atarım' demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum. Gazeteciler kendi işlerini yaparlar, asla benim müdahalem olamaz. Olay TV de profesyonel gazetecilere yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda ınların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Çağlar, "Tarafsız, bağımsız. Kanalın hiçbir konuda tavrı, bırak tavır almayı yorumu bile olmayacak. Tamamen haber yapacağız. Hiçbir tavır, tutum almayacağız. Tamamen yorumsuz olacağız. Buna uymayan gider. Yorum yapacak olan, taraf tutacak olan bizim orada olmaz. Hemen gider ya da biz yollarız. Yüzde yüz tarafsız, yüzde yüz yorumsuz olacağız." düşüncesini dile getirmişti. Altaylı "Cavit Çağlar: Yorum yok, taraf tutmak yok, yorum yapanı kulağından tutar atarım, baskı olursa kapatır giderim" başlıklı yazısında, "Yorum yapanı kulağından tutar atarım" dediğini aktarmıştı.

TIKLAYIN | Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar: Yorum yok, taraf tutmak yok; yorum yapanı kulağından tutar atarım, baskı olursa kapatır giderim