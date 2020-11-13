Türkiye yazarı Cem Küçük: AK Parti, medyasına acil el atmalı, AK Parti medyasında çalışanlar inisiyatif alamıyor

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını haberleştiremeyen hükûmete yakın medyayı eleştirdi. Küçük'ün, "AK Parti, medyasına acil el atmalı, çok medyanızın olması bir şey ifade etmez" değerlendirmesini yaptı.

Küçük yazısında, "Pazar gecesi Berat Albayrak görevinden istifa etti. Hastane odasında olduğum hâlde telim hiç susmadı. Görüş isteyenler, süreci soranlar, ne olacak diyenler hiç bitmedi. Bazılarına kısa kısa yazılı cevap verdim. Bir kere Berat Bey’in istifa haberinin girilmemesi skandal ötesi bir durum. Yahu iddia diye verirsin. 'Sorduk' dersin. Yanlış çıkarsa ‘iddia yanlış dersin’ Berat Bey’e yakın gazetecilerin sosyal medyada bile dalga oluşturamamaları ve Berat Bey’i yeterince savunamamaları tuhaf. Hâlbuki insan sevdiği kişiyi tam bu durumlarda ölümüne savunur. Aynen Sadık Albayrak abinin dediği gibi. Türkiye gazetesi ertesi gün haberi gören ilk gazete oldu. Tebrik ediyorum. Bir de HaberTürk konuyu haberleştirdi, Fatih Altaylı programında değindi. Onları da tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

Küçük, "Diğer kanallar dut yemiş bülbül gibiydi. Bu arada Hürriyet ve CNN Türk’ün beyin ölümleri bu haberi görmeyerek kesinleşti. İddia olarak bile veremediler. Hâlbuki korkmaya ne gerek var. Gazetecilik yürek işidir. Ha Abdulkadir Selvi’ye de söyleyin, kabine nihayet değişti.Gerçi hiçbir tahmini tutmuyor ama bakarsanız haftaya geniş bir kabine değişikliği var diye yazar. Ayrıca AK Parti’nin, kendi medyasına acil el atması lazım. Başkan Erdoğan, ‘Medya bizim görüşlerimizi yansıtamıyor’ diye önceki haftalarda derdini açıklamıştı. Çünkü AK Parti medyasında çalışanlar inisiyatif alamıyor. Başkan Erdoğan’ın dediklerini tasdik ediyor. Hâlbuki Erdoğan’ın buna ihtiyacı yok. Çok medyanızın olması bir şey ifade etmez. Hatta zarar bile verir." görüşünü savundu.

Küçük yazısında şunları kaydetti:

"Muhalifler medyadan şikayet ediyorlar ama kendi kanlalarında onlar da Berat Bey’in istifasıyla iligili bir şey yapamadılar. Ortalığı yıkamadılar.Kimse açıp onları izlemedi. Onlar da herkes gibi hükûmet kanallarını suçladılar. İyi de başkasını suçlayacağınıza, kendi kanallarınızda adam gibi programlar yapsaydınız da millet sizi izleseydi. Bakın Cüneyt Özdemir sosyal medya kanalında program yaptı, ilgilileri bağladı ve izlendi. Onu da tebrik ediyorum.

Son not: Şayet hasta olmasaydım ben ekranlara çıkar gerekenleri dobra dobra söylerdim. 12 Nisan’da Süleyman Soylu istifa ettiğinde bunu yapmıştım."