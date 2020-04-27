Türkiye Yayıncılar Birliği'nden "kitapevlerini yaşatalım" çağrısı

Türkiye Yayıncılar Birliği, Koronavirüs'ten etkilenen yayıncılık sektörü için büyük önem arz eden kitapevlerinin krizi atlatması için yayınladığı listeyle okurlarını bölgelerindeki kitapevlerinden alışveriş yapmaya çağırdı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayıncılık sektörü üzerindeki etkilerini ölçmek için birçok çalışma yapan Türkiye Yayıncılar Birliği, geçtiğimiz günlerde kitabevlerine yönelik bir anket çalışması da gerçekleştirdi.



Çeşitli il ve ilçelerde açık olan, internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yoluyla evlere kitap götüren kitabevlerini tespit eden Türkiye Yayıncılar Birliği, oluşturulan listeyi internet sitesinde yayınladı.



Yayıncılık sektörü için çok önemli olan kitabevlerinin bu krizi atlatması ve yaşatılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Yayıncılar Birliği yayınladığı liste ile okurları, kendi bölgelerindeki kitabevlerinden alışveriş yapmaya ve onlara destek olmaya davet ediyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, 9-14 Nisan 2020 tarihleri arasında veri tabanında bulunan kitabevlerine gönderdiği anketi 55 ilden 224 kitabevi yanıtladı.



Çeşitli il ve ilçelerde açık olan, internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yolu ile evlere kitap götüren kitabevlerini tespit etmeyi hedefleyen anketin sonuçları, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin internet sitesinde paylaşıldı.

Yayıncılık sektöründe önemli bir yere sahip olan kitabevlerinin, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizi atlatarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Türkiye Yayıncılar Birliği, herkese, kendi bölgelerindeki kitabevlerine destek olma çağrısında bulundu.



Bilgi için: info@turkyaybir.org.tr

turkyaybir.org.tr