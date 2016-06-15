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Kültür-Sanat

Türkiye Yayıncılar Birliği: Avesta Yayınları’nın deposunun yakılma utancı bir daha yaşanmasın!

Kürtçe kitaplar yayımlayan Avesta Yayınları’nın Sur'daki deposu yakılmıştı

15 Haziran 2016 00:21

Kürtçe kitaplar yayımlayan Avesta Yayınları’nın Diyarbakır Sur ilçesindeki deposu, 10 Haziran gecesi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangın sonrasında büyük hasar meydana geldi. Yangın, olay yerinden geçenlerce söndürüldü. Depoda bulunan kitapların bir bölümü yangın, diğeri ise su nedeniyle büyük hasar gördü. Kültür Servisi'nin haberine göre; Türkiye Yayıncılar Birliği de bir basın açıklaması yaparak olayı kınadı. “Kitap yakmak, baskıcı rejimlerde görülen, toplumları hafızasızlaştırmak ve ehlileştirmek amacıyla yapılan, sonrasındaysa tarihe utanç verici bir insanlık suçu olarak geçen hazin olaylardır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avesta Yayınları’nın Diyarbakır’ın Sur ilçesi, İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan deposu 10 Haziran 2016 gecesi 22.00 sularında, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilmiştir. 3 odalı deponun bir odasında çıkan yangın teravih namazından dönen yurttaşlar tarafından söndürülmüş, yangının şans eseri erken fark edilmesi deponun diğer odalarına sıçramasını önlemiştir. Yangın sırasında çok sayıda kitap zarar görmüş, ciddi maddi hasar olmuş, söndürme çalışması sırasında ıslanan kitaplarla yayınevinin zararı katlanmıştır. Yayınevi sorumlusu daha önce tehdit almadıklarını, sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde depodan 30 kitap çıkarılıp yakıldığını, iki olay arasında bağ olabileceğini belirtmiştir.

"Kitap yakmak, baskıcı rejimlerde görülen, toplumları hafızasızlaştırmak ve ehlileştirmek amacıyla yapılan, sonrasındaysa tarihe utanç verici bir insanlık suçu olarak geçen hazin olaylardır. Avesta Yayınları’na yapılan hain saldırıyı kınıyor, suçluların bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmalarını, yayınevinin hasarının karşılanmasını talep ediyor, ülkemizde kitap yakma utancının bir daha yaşanmamasını diliyoruz."

 

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