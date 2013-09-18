'Türkiye ve Yunanistan'da kimse Merkel'e şans dilemiyor'

Hafta sonu yapılacak seçimlerde Merkel'in yeniden başbakan seçilme ihtimaline Türkiye ve Yunanistan'da pek sıcak bakılmıyor.

Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü'nden öğretim üyesi Emre Gönen, Türkiye’de hemen hemen kimsenin 22 Eylül’de yapılacak seçimlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ve hâlihazırdaki koalisyon hükümetine şans dilemediğini kaydediyor. Gönen bunun sebebini "Çünkü Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olanlar arasında, Almanya hükümeti başı çekiyor" şeklinde açıklıyor ve o nedenle Angela Merkel’in Türkler arasında pek popüler olmadığına dikkat çekiyor.

Seçimler Türkler için neler değiştirir?

Bunun yanı sıra Haziran ayında Gezi Parkı’nda başlayan protestolar sırasında da Ankara-Berlin hattında kısa süreliğine bir diplomatik gerilim yaşanmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Gezi Parkı protestolarında polisin göstericilere "çok sert müdahale" ettiği değerlendirmesine, özellikle AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın verdiği yanıt, Berlin’in büyük tepkisini çekmişti. Bunun üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Alman Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı. Bağış, Alman basınına "Merkel’e ültimatom" başlıkları ile yansıyan açıklamalarında, Başbakan Merkel’in Türkiye konusunu iç siyaset malzemesi yapması durumunda, Sarkozy gibi seçimlerde hezimete uğrayacağını söylemişti.

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Gönen, Türk kamuoyunun Almanya’daki seçimlerle ilgilenmesinin bir başka nedeninin de tabii ki Almanya’da yaşayan Türk göçmenler olduğunu söylüyor.

Türk uzmanlar, 22 Eylül’deki seçimlerin ardından Alman meclisindeki koltuk dağılımında büyük farklılıklar olsa bile bunun Almanya’da somut değişikliklere neden olmasını beklemiyor. Merkezi Strasbourg’da bulunan Avrupa Araştırmaları Merkezi’nden siyaset bilimi uzmanı Fatma Yılmaz-Elmas, örneğin Yeşiller Partisi'nin koalisyon hükümetinde yer almasının Almanya’daki Türkler için faydalı olacağı kanaatinde. Zira Yılmaz-Elmas "Yeşiller Partisi en azından çifte vatandaşlıktan yana. Bu olumlu bir gelişme olur" diye konuşuyor.

'Almanya’da Yunan seçim heyecanı'

Almanya’daki seçimler, Yunanistan’da ise manşetlere taşınıyor. Ta Nea gazetesi "Almanya’da Yunan seçim heyecanı" manşetini atarken haftalık To Vima gazetesinde de "Yunanistan arka planı ile Almanya’da seçim mücadelesi" manşetine yer veriliyor. Her iki haberde de Almanya’daki seçim kampanyasında Yunanistan için öngörülen üçüncü yardım paketinin oy avcılığı yapmak için kullanıldığı görüşü dile getiriliyor.

Atina’dan siyaset bilimi uzmanı Tassos Şakiroğlu, Yunan halkının, Almanya’daki seçimlerden beklentilerinde ikiye ayrıldığını düşünüyor. Şakiroğlu’na göre seçimlerin galibi kim olursa olsun, Yunanların bir kısmı, Almanya’da yeni bir dönüm noktasına ulaşılacağını ve Yunanistan’ın borçlarının silinmesinin bir tabu olmaktan çıkacağını düşünüyor. Ancak böyle bir fikrin seçmenin oyunu kaybetmemek için seçimlerden sonra kamuoyuna açıklanacağına inanılıyor. Yunanların bir kısmı ise bunun tam tersini düşünüyor. Yani Almanların Yunanlardan yeni ve çok daha sıkı tasarruflar talep edeceğine inanıyor. Siyaset bilimi uzmanı Şakiroğlu, Almanya’da seçimlerin galibi kim olursa olsun Yunanların, önemli değişiklikler beklememesi gerektiğini düşünüyor.

Polanya'da Merkel sempatisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e en büyük desteği, Polonya kamuoyunda görmek mümkün. Merkel, Polonya’da genelde Avrupa içindeki "güvenilir ortak" olarak görülüyor. Özellikle Merkel’in büyükbabasının Polonyalı olduğunun açıklanmasının ardından Almanya Başbakanına duyulan sempatide ciddi artış gözlendi.

Polonya basınının Almanya’daki seçimlere olan ilgisi sınırlı olsa da Başbakan Merkel’in üçüncü görev dönemine başlayacağından yola çıkılıyor. Bununla birlikte Almanya’daki seçim mücadelesini, heyecansız geçmesi nedeniyle sıkıcı bulup eleştiren köşe yazarları da var. Bunlardan biri olan Adam Krzeminski "Ne bir konu ne bir tartışma… Seçimden önce ciddi anlamda üzerinde hararetle tartışılacak hiçbir şey yok" diye konuşuyor. Krzeminski, bunda Sosyal Demokratların yapısal zayıflığının etkili olup olmadığını sorguluyor.

Gazeteci Krzeminski, Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Peer Steinbrück’ün, Angela Merkel’e yönelik 'kalbinin Avrupa için atmadığı' eleştirisine hak veriyor. Steinbrück, bu eleştirisini, Angela Merkel’in eski bir Doğu Almanya vatandaşı olmasıyla gerekçelendirmişti. Krzeminski, eski Doğu Almanyalıların Avrupa Birliği düşüncesine pek de yakın olmadığını belirtiyor ve Steinbrück'ün eleştirisinde gerçeklik payı bulunduğuna inanıyor.

Deutsche Welle Türkçe