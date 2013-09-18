Times: Almanya'daki Türk seçmenler sağa kayıyor

Times gazetesi, Almanya'daki Türk kökenli seçmenlerin giderek artan oranda, geleneksel olarak destek verdikleri Sosyal Demokratlar'dan Başbakan Angela Merkel'in merkez sağcı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'ya kaydıklarını yazdı.

Gazetenin Berlin Muhabiri David Charter'ın imzasını taşıyan haberde, "Almanya'nın eski 'misafir işçileri' Sosyal Demokrat Parti için çantada keklikti. Çünkü göçmenlerin ve düşük gelirlilerin haklarının doğal savunucusu olarak görülüyorlardı. Ancak kendilerini evlerinde hisseden yeni kuşak Alman-Türkler, yükselen orta sınıf ve bir Sosyal Demokrat Parti üyesinin genel olarak 'ırkçı' diye tanımlanan kitabı, desteğin kaymasının arkasındaki nedenler olarak görülüyor" deniyor.

Haberde bir milyon dolayında olduğu tahmin edilen Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmenlerin yarısının 2009 seçimlerinde Sosyal Demokratlar'a oy verdiği kaydediliyor. Ancak yeni bir kamuoyu araştırmasına göre şimdi bu rakamın yüzde 42,9'a düştüğü, Hristiyan Demokratlar'a verilen desteğinse, dört yıl önceki yüzde 11'lik orandan, yüzde 20,3'e yükseldiği söyleniyor.

'Sonunda Almanya'ya geldiler'

Haberde görüşlerine yer verilen Berlin Türk Toplumu Derneği Başkanı Bekir Yılmaz, Türk toplumunda CDU'ya verilen desteğin artmasını, 'Türk göçmenlerin sonunda Almanya'ya geldiğini' ve artık sadece göçmenlikle ilgili konular üzerinden oy kullanmadıklarını gösteren bir kanıt olarak yorumluyor.

Times, Sosyal Demokratlar'ın aldığı desteğin, Türkler'in çifte vatandaşlık edinebilmesini savunmalarına, Hristiyan Demokratlar'ın da Türkiye'nin AB üyeliğine şiddetle karşı çıkmasına karşın düştüğünü kaydediyor.

Kamuoyu araştırmasını yapan Futureorg Enstitüsü'nden Kamuran Sezer de, Sosyal Demokratlar'ın aldığı desteğin partinin eski Maliye Bakanlarından Thilo Sarrazin'in yazdığı kitapla darbe aldığını da belirtiyor.

Sarrazin , 'Almanya kendisini yok ediyor' adlı kitabında, göçmenlerin yeterli düzeyde katkı yapmadan ülkenin sosyal refah sisteminden faydalandığını söylemiş, Türkler'in ülkeye entegre olmayı reddettiğini ve Almanlar'dan daha akılsız olduklarını belirtmişti. Sarrazin'in kitabı 1,5 milyonluk bir satış rakamı yakalamıştı.