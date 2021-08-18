Türkiye ve Yunanistan sineması Çeşme'de buluşuyor

Çeşme Belediyesi, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali", 19-24 Ağustos tarihlerinde Çeşme’de yapılacak. Çeşme Belediyesi'nin destek verdiği festivalin sanat yönetmenliğini oyuncu Gizem Erman Soysaldı ve yönetmen Yusuf Saygı üstleniyor.

Kıyıdan Kıyıya Film Festivali, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde Türkiye`de gerçekleşecek ilk film festivali olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastik Smart Cities) protokolü kapsamında pilot ilçe olan Çeşme, sürdürülebilirlik konusunda atmış olduğu adımları, bu festival ile bir üst basamağa taşıyacak.

Kırmızı halı, yerini yeşil halıya bırakacak

Alışılagelmiş kırmızı halı seremonisi yerine, sürdürülebilirliğe vurgu yapmak için "yeşil halı" seremonisi yapılacak olan Kıyıdan Kıyıya Film Festivali bu özelliğiyle karbon ayak izimizi azaltmayı da hedefliyor.



Plastik Smart Cities kapsamında tek kullanımlık plastik kullanımının durdurulmasının hedeflendiği ve bu konuda girişimlerin yapıldığı Çeşme'de, festival boyunca tedarik, adil ticaret, catering, atık, ulaşım, konaklama, enerji gibi konularda sürdürülebilir yaşam prensiplerine uygun olarak hareket edilecek.

Festival programında yer alan filmler

Festival boyunca davetli yönetmen ve oyuncularla birlikte her sabah Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği ve su altı çekimleri yapılacak.



Gündüzleri yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölye ve söyleşilerin düzenleneceği festivalde Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş 6 uzun metraj film, Alaçatı anfi tiyatroda gösterilecek.



Programda "Hayaletler" (Azra Deniz Okyay), "Körfez" (Emre Yeksan), "Bilmemek" (Leyla Yılmaz) , "Unutma Beni İstanbul" (Stergios Niziris, Josefina Markarian, Eric Nazarian, Stefan Arsenijevic, Aida Begic, Omar Shargawi, Hany Abu-Assad), "Journey Through Smyrna" (Chrysovalantis Stamelos) ve "Apples" (Christos Nikou) filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, farklı kökene sahip kültürel topluluklar için, sinemanın sunduğu estetik ve bilgilendirici araçlarla ortak bir tartışma zemini yaratmayı ve Türkiye ve Yunanistan’dan sinemacılar arasındaki ortak çalışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.