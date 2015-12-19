Türkiye ve Suriyeli muhalifler Esad konusunda aynı fikirde: Geçiş sürecinin başında görevden ayrılsın!

New Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun New York'ta yapılan toplantısında, BMGK'nın Suriye'deki krizin siyasi çözümü için onayladığı tasarı üzerinde anlaşıldığını duyuran Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, geçiş sürecinin başında görevden ayrılması gerektiğini söyledi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Suriye'de barış ve istikrarın temini ancak halkın iradesini doğrudan ortaya koyabileceği hür ve adil seçimlere giden yolda, tam yetkili bir geçiş hükümetinin hayata geçirilmesiyle ve başta Beşar Esad olmak üzere rejimin eli kanlı unsurlarının sahneden çekilmesiyle mümkün olacaktır" dendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu 15 üyesinin dün anlaşma sağladığı yol haritasına göre, ocak ayı başında ülke genelinde ateşkes ilan edilmesi ve Suriye hükümetiyle 'muhalifler'in müzakerelere başlamasını öngörülüyor. Geçiş hükümeti kurulması konusundaki takvime sadık kalınacağının ve 18 ay içinde BM gözetiminde seçim yapılacağının belirtildiği metinde, Beşar Esad'ın bu süreçteki konumuna dair ise net ifadeler yer almıyor.

Türkiye ve 'muhalifler' Esad konusunda aynı fikirde

Türkiye'nin yanı sıra, 10 Aralık'ta Riyad bir araya gelen Suriyeli 'muhalif' örgütler de Esad ve destekçilerinin geçiş sürecinin başında görevden ayrılmasını talep ediyor. BMGK tasarısında da belirtilen görüşmelerde, muhalefet kanadının direktörlüğünü yapacak olan eski Başbakan Riad Hijab da, Suudi Arabistan’da yapığı açıklamada, Esad’ın geçiş sürecinde bir rolü olmadığını savunmuştu.

"Türkiye, Esad'ın yetkilerini geçiş hükümetine devredeceği bir çözümü destekliyor"

DHA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yaşanan iç savaşı sona erdirmek ve siyasal geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla oluşturulan Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun New York'ta yapılan toplantısında BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin, karar tasarısı üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye, öngörülen siyasi geçiş sürecinde Beşar Esad'ın tüm yetkilerini geçiş hükümetine devrederek görevi bırakacağı bir çözümü destekleye gelmiştir. Suriye'de barış ve istikrarın temini ancak halkın iradesini doğrudan ortaya koyabileceği hür ve adil seçimlere giden yolda, tam yetkili bir geçiş hükümetinin hayata geçirilmesiyle ve başta Beşar Esad olmak üzere rejimin eli kanlı unsurlarının sahneden çekilmesiyle mümkün olacaktır' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, beşinci yılına giren Suriye'deki ihtilaf çerçevesinde siyasi geçişe ilişkin somut bir takvim öngören ilk kararını 18 Aralık 2015 tarihinde oybirliğiyle kabul etmiştir. Bahse konu karar, başından bu yana Suriye'deki ihtilafa siyasi bir çözüm bulunması yönünde gayret sarfeden ülkemizin de içinde olduğu Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun 30 Ekim ve 14 Kasım 2015 tarihlerinde Viyana'da yapılan toplantılarında üzerinde görüş birliği sağlanan çerçeveyi ve siyasi geçiş sürecinde benimsenecek hareket tarzını yansıtmaktadır. Bu karar, 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre Bildirisi'ni temel alan ve Suriyeli taraflar arasında yapılacak müzakereler yoluyla, icra yetkilerinin tamamına sahip bir geçiş hükümeti kurulmasına yönelik takvimlendirilmiş bir siyasi geçiş süreci öngörmektedir. Türkiye, öngörülen siyasi geçiş sürecinde Beşar Esad'ın tüm yetkilerini geçiş hükümetine devrederek görevi bırakacağı bir çözümü destekleye gelmiştir.

"Barış, Esad ve rejimin eli kanlı unsurlarının sahneden çekilmesiyle mümkün olacaktır"

Türkiye, siyasi geçiş süreci kapsamında Esad rejimi ile Suriye Muhalefeti arasında başlaması hedeflenen görüşmelere büyük önem atfetmektedir. Bu görüşmelerde Muhalefeti temsil edecek heyetin, 8-10 Aralık 2015 tarihlerinde Suriye'deki tüm muhalif kesimlerin katılımıyla gerçekleştirilen Riyad Konferansı sonuçları ve kapsamı içinde gerçekleşmesinin, görüşmelerin başarısı ve meşruiyeti bakımından fevkalade önemli olduğunu vurgulamakta yarar görüyoruz. Suriye'de barış ve istikrarın temini ancak halkın iradesini doğrudan ortaya koyabileceği hür ve adil seçimlere giden yolda, tam yetkili bir geçiş hükümetinin hayata geçirilmesiyle ve başta Beşar Esad olmak üzere rejimin eli kanlı unsurlarının sahneden çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, öngörülen siyasi sürece bu bağlamda katkı sağlamaya devam edecektir.'