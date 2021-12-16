Türkiye ve Libya arasındaki "deniz yetki alanları" anlaşmaları Libya Meclisi'nde 2 yıldır görüşülmemiş

T24

Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı ve TBMM’de Aralık 2019’da onaylanan ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’ ve ‘güvenlik ve askeri iş birliği’ anlaşmalarının Libya Temsilciler Meclisi’nde 2 yıldır görüşülmediği ortaya çıktı. TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya gelen Libya Temsilciler Meclisi heyetinde yer alan Libyalı parlamenterler, "Anlaşmalar bizim önümüze hiç gelmedi. Meclisimizde görüşülmedi ve onaylanmadı. Anlaşmalarla ilgili kararı yeni seçilecek Meclis verecek" açıklaması yaptılar.

Libya Temsilciler Meclisi heyeti Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında dün TBMM’de Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.



Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri ve beraberindeki heyet, Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM Dış İşleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Türk heyetinde AKP Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Milletvekili İsmail Özdemir, İyi Parti Milletvekili Ahmet Erozan ve HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç katıldı.

Libya meclisinde onaylanmamış

Toplantıda Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Akdeniz’de ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası’ ile Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri desteğinin çerçevesini belirleyen ‘Güvenlik ve askeri iş birliği’ anlaşması da gündeme geldi.



Libya Temsilciler Meclisi’nin üyeleri yaptıkları açıklamalarda, TBMM’de Aralık 2019’da onaylanan ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’ ve ‘güvenlik ve askeri iş birliği’ anlaşmalarının gündemlerine gelmediğini ve anlaşmaların Libya meclisinde onaylanmadığını söyledi.

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili: Anlaşmaların onaylanacağına inanıyorum

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi el-Nuvayri, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının’ Libya için bir sorun oluşturmadığını, sadece zamanlamasının sorunlu olduğunu” dile getirdi.



Nuvayri "Güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasına’ ise Libya içinde muhalefet olduğunu ve onaylanması için iyi ilişkilere ihtiyaç olduğunu” belirtti.



El-Nuvayri anlaşmaların Libya tarafından önümüzdeki dönemde onaylanacağına inandığını söyledi. Heyette yer alan diğer Libyalı milletvekilleri de iki anlaşmanın da Libya Meclisi’ne hiç gelmediğini, görüşülmediğini ve onaylanmasının sözkonusu olmadığını belirttiler.

Yusuf El Aguri: Biz iki anlaşmayı hiç görmedik

Heyetteki isimlerden Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı Yusuf El Aguri "Biz Temsilciler Meclisi olarak iki anlaşmayı da hiç görmedik. Önümüze gelmedi. Üzerinde çalışamadık. Türkiye ile tek taraflı imzalandı. Ama Libya’nın tek Meclisi de biziz. Bizim de görüşümüz alınmalıyıdı" dedi.

Libyalı vekillerden Ziyad Salih Salim Dağım ise “Bu anlaşmaları artık yeni seçilecek Bu anlaşmalar sizde nasıl tartışılıyorsa bizde de tartışılmalı” ifadelerini kullandı.

Çakırözer: Libyalı vekillerin sözleri çok vahim

Toplantıya katılan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Libya heyetenin açıklamalarından büyük kaygı ve üzüntü duyduğunu açıkladı. Çakırözer şu değerlindirmeyi yaptı: "Bu anlaşmalar TBMM’de görüşülürken biz ülkemizin çıkarları doğrultusunda olan Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi anlaşmasına destek ve onay verdik. Ama Türikye’yi o çatışmada taraf haline getirecek askeri anlaşmaya karşı çıktık. Ve o dönem hem komisyonda hem de Genel Kurulda CHP sözcüleri olarak askeri çatışmada taraf tutmanın, aleyhimize sonuç verebileceği uyarısında bulunduk.



İşte bugün kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Libyalı milletvekilerinin sözleri çok vahim, çok üzücü ve kaygı verici. Bizim de destek verdiğimiz Deniz Yetki alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ve diğer askeri anlaşma iki yıldır Libya Meclisinde gündeme bile gelmemiş. Ortada Meclis onayı dahi yok. Artık bundan ders çıkarmalıyız. Türkiye bundan sonra, Libya ile taraf tutmayan ve tüm tarafları kapsayan bir diyalogu hızla geliştirmeli ve özellikle Deniz Yetki anlaşmasının Libya Meclisi tarafından bir an önce onaylanmasını sağlamalıdır" dedi.