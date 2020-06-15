Türkiye ve İran arasında uçuşlar başlıyor

Türkiye, yeni tip Koronavirüs salgınında 9 bin kişinin öldüğü, 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le İstanbul'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Mevlüt Çavuşoğlu: 1 Ağustos'ta başlamayı planlıyoruz

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri ele aldık, salgın sırasında gösterdiğimiz dayanışmayı devam ettirmemiz gerekiyor. Özellikle, sınırlarda geçişleri sağlamaya başladık, sınırları açtık.



Yolcular için çalışmaya devam edeceğiz. Uçuşların 1 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor. Bir sonraki üçlü Suriye zirvesi İran'da olacak. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız." ifadelerini kullandı.

İran'da son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Covid-19 nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 449 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.



İran'da böylelikle toplam can kaybı 8 bin 950'ye, vaka sayısı da 189 bin 876'ya çıktı. İran'da hali hazırda 30 bin 336 kişi aktif olarak koronavirüs tedavisi görüyor.