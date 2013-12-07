'Türkiye ve Çin, Ay'ı beraber keşfedecek'

Türkiye, uzay keşfinde Çin ile ortaklığa sıcak bakıyor. TÜBİTAK, özellikle Ay görevlerinde Çin ile işbirliğini desteklerken, iki ülkenin 2022'de faaliyete geçecek Çin Uzay İstasyonu'nda beraber çalışması öngörülüyor.

Çin’in hafta başında Uzay’a gönderdiği Chang'e-3 Ay keşif aracının ateşlenmesini izleyen Türk bilim insanları, Xinhua haber ajansına Türkiye ile Çin arasındaki işbirliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK Uydu Teknolojileri Bölüm Yöneticisi Onur Haliloğlu, ‘Türkiye’nin Çin tarafından yürütülen Ay keşif görevlerini yakından takip ettiğini’ belirtti. Chang'e-3 uzay aracından iletilecek bilgileri merakla beklediklerini ifade eden Haliloğlu, uydu yapımı, Ay keşfi görevleri ve dış uzayın keşfinde iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Celal Sami Tüfekçi, Xinhua haber ajansına, ‘astronot programlarının geliştirilmesi aşamasında Türkiye ile Çin’in beraber çalışabileceğini’ söyledi.

Tüfekçi, “Türkiye yakın gelecekte bir astronot programına ihtiyaç duyuyor. İki ülke taykonot ve astronotlarını Uzay’a göndermek için işbirliğini geliştirebilir” dedi.

Çin’in birçok uzay görevine yatırım yaptığını belirten Tüfkçi, Chang'e-3 uzay aracının bu görevlerden bir tanesi olduğunu söylerken, ‘2022’de faaliyete geçmesi beklenen Çin Uzay İstasyonu’nun Çin ve Türk bilim insanlarının işbirliği için büyük bir fırsat olabileceğine’ dikkat çekti.

Deprem tahmini çalışmaları yapılıyor

Onur Haliloğlu, Türkiye ve Çin’in Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) üyesi olduğunu hatırlatarak, TÜBİTAK’ın da uzay görevleri için onay almış bir kurum olduğunu belirtti.

Haliloğlu, “TÜBİTAK uzun zamandır uzay programlarının geliştirilmesinde Çin ile birlikte çalışıyor. Pekin’in hiçbir zaman kesmediği desteğinden faydalandığımız gibi, APSCO işbirliğimizi geliştirmek için önemli bir kurum” ifadesini kullandı.

Xinhua, TÜBİTAK ile Çin arasındaki işbirliğinin önemli bir projesinin deprem tahmini olduğunu belirtti.

Haliloğlu, depremleri öngörebilmek için iyonesferdeki iyon hareketleri üzerinde çalışma yaptıklarını ve bu konuda Çin ile çalıştıklarını söyledi. Haliloğlu, Türkiye ile Çin’in bölgesel GPS uyduları geliştirmek için de işbirliği yaptığını belirtti.