Türkiye ve ABD'den ortak açıklama: Jeopolitik sınamalar karşısında yakın çalışma kararlılığındayız

Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, "Jeopolitik sınamalar karşısında yakın çalışma kararlılığındayız" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulanan Çavuşoğlu, "stratejik mekanizma kapsamında çok pozitif bir görüşme yaptıklarını" söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki F-16 satışı konusundaki görüşmelerinin olumlu seyrettiğini ve çalışmaların devam edeceğini aktaran Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de "NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğu" belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini ifade etti.

Görüşmeyle ilgili yazılı olarak yapılan ortak açıklamada, "iki ülkenin mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığında" olduğu belirtildi.

İki bakanın görüşmesinde Ukrayna'ya desteğin yinelendiği aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede, Türkiye ve ABD savaşın sona erdirilmesini teminen bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini yinelemişlerdir" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, iki NATO Müttefiki ve ortak olan Türkiye ve ABD arasındaki güçlü işbirliğini teyiden, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde 18 Mayıs günü New York'ta biraraya gelmiştir.

Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında öngörüldüğü üzere, ikili işbirliğini açık ve yapıcı diyalog yoluyla geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bakanlar, savunma konuları, terörle mücadele, enerji ve gıda güvenliği, iklim değişikliyle mücadele alanlarında işbirliğinin artırılması ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik yöntemleri ve somut adımları ele alırken; bölgesel konularda istişarelerin yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalmışlardır.

Bakanlar ayrıca, Rusya’nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Türkiye ve ABD savaşın sona erdirilmesini teminen bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini yinelemişlerdir."

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