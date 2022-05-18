Reuters: Çavuşoğlu, İsveçli bakana "Feminist politikanızdan sıkıldım" diye bağırdı

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Bir NATO diplomatı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'nda "kriz modunda" olduğunu ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sesini yükselterek "Feminist politikanızdan sıkıldım" dediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York’ta temaslarına devam ediyor.

Reuters haberinde Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin üyelik tekliflerini kabul etmesi için şartlar koymakla kalmadığı, aynı zamanda İsveçli Bakan Linde'ye sesini yükselttiğine yer verdi. Haberin kaynağı üç NATO diplomatı protokolde yaşanan durumun "utanç verici" bir kırılma olduğunu söyledi.

Başka bir diplomat ise, “Bizim için tarihi bir andı ama Çavuşoğlu, Linde’nin ‘feminist politikasından’ rahatsız olduğunu ve çok fazla drama getirdiğini söyledi” dedi. Diplomat odada bulunan birçok kişinin ‘gerginliği artırmamak için sessizliği tercih ettiğini’ söyledi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması şartıyla konuşan diplomat, “Türk meslektaşımızın ne istediğini, yani gerçekten istediğini anlamaya çalışıyorduk. Utanç vericiydi” dedi.

Reuters’a konuşan Türk bir kaynaksa, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin tutumunu ‘saygılı bir şekilde özetlediğini’ söyledi.

Kaynak, “Finlandiya’dan gelen açıklamalar özenle hazırlanmışken, İsveç’in yorumları NATO üyelik hedefine yardımcı olmuyor” dedi.

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