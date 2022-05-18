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Dünya

ABD Başkanı Biden: Finlandiya ve İsveç'in başvurusunu memnuniyetle karşıladık

18 Mayıs 2022 19:12

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusunu memnuniyetle karşıladıklarını ve ortak güvenliğe yönelik herhangi bir tehdide karşı tetikte kalmak için Finlandiya ve İsveç ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.

Biden  yaptığı açıklamada, ABD'nin iki ülkenin NATO üyeliği değerlendirilirken ortak güvenliklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı teyakkuzda kalmak için Finlandiya ve İsveç ile birlikte çalışacağını söyledi.

Reuters'in haberine göre Biden, Finlandiya ve İsveç'in "savunma işbirliğini daha da güçlendireceğini ve tüm Transatlantik İttifakına fayda sağlayacağını" söylediği NATO'ya katılım başvurularını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

 

 

Joe BidenNATOABDFinlandiyaİsveç
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