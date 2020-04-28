Türkiye Varlık Fonu borcunu bir yılda ikiye katladı

Devlet Denetleme Kurumu'nun raporuna göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), 2018 yılında kullandırdığı 641 milyar TL'lik avans ve kredinin 500 milyar TL'si kişilere verildi. TVF'nin 2017 yılında 37 milyar TL olan borcu ise 2018’de 75 milyar 404 milyon TL’ye yükseldi.

Kanun gereği geçen yılın ekim ayında TBMM'ye sunulması gereken Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) ait 2018 Yılı Denetim Raporu, yedi ay gecikmeli olarak teslim edildi.

Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halkbank, BOTAŞ ve PTT başta olmak üzere çok sayıda gelir getirici kuruluşu bünyesinde bulunduran TVF'nin 2017 yılında 37 milyar TL olan borcu 2018'de 75 milyar 404 milyon TL'ye yükseldi. Bu borçların 58 milyar TL'si uzun dönem borçlardan oluşurken geri kalan borçlarının ise kısa vadeli olduğu bildirildi.

Şahıslara verilen kredi miktarı 500 milyar TL

BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre; TVF'nin talep eden kuruluşlara ve şahıslara verdiği borçlar da raporlarda kendisine yer buldu.



TIKLAYIN - Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR’un üç yıllık zararı 1,5 milyar liraya ulaştı



Edinilen bilgiye göre, TVF, 2018'de tam 641 milyar TL'lik avans ve kredi kullandırdı. Bunun 500 milyar TL'si kişilere verilen kredileri oluşturdu. Bu borçların kimlere verildiği ise raporda yer almadı.

TVF bünyesindeki şirketler kontrol edilemiyor

Denetim raporunu hazırlayan uzmanlar, fona devredilen birçok şirkete ait pay sahipliğinden doğan yönetim hakkının kullanılamadığını bildirdi.

TIKLAYIN - Norveç Varlık Fonu Başkanı fon yöneticisinin uçağına binince, "Kurumun itibarını zedeledim" diyerek, istifa etti



TVF bünyesinde olmasına karşın Türk Telekom, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Türksat, PTT, BOTAŞ, ETİ Maden gibi şirketlerin fon tarafından kontrol edilemediği için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yöneticiler hiç toplantı yapmadı

Denetim Raporu'nda, milyarlarca TL'lik kaynağı elinde bulunduran TVF yönetiminin bir türlü toplantı yapmadığı da bildirildi. Buna göre aralarında Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Yiğit Bulut gibi isimlerin bulunduğu yöneticiler, iki katı borç artışının yaşandığı 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin hiç toplantı yapmadı.

TIKLAYIN - Bloomberg: Salgında zora düşecek enerji, telekomünikasyon ve altyapı şirketleri Türkiye Varlık Fonu tarafından kurtarılacak