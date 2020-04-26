Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR’un üç yıllık zararı 1,5 milyar liraya ulaştı

Varlık Fonu’na devredildikten sonra sürekli zarar etmeye başlayan ÇAYKUR’un üç yılık toplam kaybı 1 milyar 559 milyon lira oldu. 3,5 milyar TL borcu olan kurum geçen yıl 395 milyon lira faiz ödedi.

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, kurumun ticari alacaklar hesabı 2018 yılına göre 322 milyon TL arttı. 2018 yılında 519 milyon TL olan alacak tutarı geçen yılın sonunda 842 milyon TL olarak gerçekleşti. Rapora göre, ÇAYKUR’un bankalara olan kredi borçları 2019 sonunda 3 milyar 498 milyon liraya çıktı. 2018 yılında 2 milyar lira olan banka kredileri bir yılda 1 milyar 442 milyon lira arttı. Ticari borçlar 6 milyon 751 bin lira artışla 19 milyon 294 bin lira oldu. Kurumun 2019 yılı dönem sonu itibarıyla satıcı firmalara 14 milyon 451 bin TL borcu bulunuyor. Bu borcun 13 milyon 962 bin TL’si büyük reklam kampanyalarıyla tanıtılan ancak hedeflenen pazar payına ulaşamayan DİDİ isimli soğuk çaydan kaynaklandı.

Kurum, çay satabilmek için 36 milyon 367 bin TL’lik reklam yaptı. Fuar, festival gibi etkinliklere harcanan tutar ise 896 milyon TL oldu.