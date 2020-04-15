Bloomberg: "Salgında zora düşecek enerji, telekomünikasyon ve altyapı şirketleri Türkiye Varlık Fonu tarafından kurtarılacak"

Türkiye Varlık Fonu'na zor duruma düşecek şirketlerin çoğunluk hissesini devralma olanağı sağlayan yasa teklifi Meclis'e sunuldu. "Corona virüsü salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" adlı yasa teklifi, Fon'un Sermaye Piyasası ve Ticaret Kanunu’nun bazı maddelerinden muaf tutulmasını sağlıyor.

Bloomberg haber ajansının konu hakkında direkt bilgi sahibi üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre Türkiye Varlık Fonu zor duruma düşen stratejik şirketlere nakit enjekte edecek veya kontrolü ele almasını sağlayacak oranda hisse devralacak.

Stratejik sektörler belirlendi

Bloomberg, iktidar partisinin konuyla ilgili yasa teklifini Meclis’e sunduğunu da yazdı. Bloomberg’e bilgi veren üst düzey yetkililerden biri önümüzdeki dönemde artan sayıda reel sektör şirketinin kamuya geçmesinin beklendiğini belirtti. Bloomberg’e bilgi veren yetkili, enerji, telekomünikasyon ve altyapı firmalarının stratejik olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bloomberg’in haberine göre AKP tarafından hazırlanan yasa teklifi Tükiye Varlık Fonu’nun özel sektör şirketlerine yatırımlarında birçok kısıtlamadan muaf tutulmasını öngörüyor. Buna göre Türkiye Varlık Fonu, birleşme ve satın almalar gibi bazı faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın kurallarına tabi olmayacak. Yasa teklifi, Türkiye Varlık Fonu’nun ortak olacağı şirketlerin küçük hissedarlarının uğrayabileceği kayıpların telafi edilmesini öngören Ticaret Kanunu maddelerinden de muaf tutulmasını öngörüyor.

Türkiye Varlık Fonu THY, Ziraat Bankası gibi büyük kamu şirketlerinde hisse sahibi. Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim kurulu başkan vekilliğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üstleniyor.