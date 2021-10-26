Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Astronot Federasyonu'na üyeliğinin onaylandığını açıkladı

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonu'na (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği açıklandı.

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) 2021 yılında 38 milyon 71 bin TL olan bütçesinin, yapılan yeni teklifle birlikte 2022 yılında yüzde 61,29 artırılarak 61 milyon 293 bin TL olmasına yönelik bir teklif verilmiş, belirlenen bu miktar ise uzay sektörü için oldukça yetersiz bulunmuştu.