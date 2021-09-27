Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Erasmus hibeleriyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği tarafından üniversite öğrencilerine eğitimlerini Avrupa'daki diğer uyumlu üniversitelerde sürdürme imkanı sağlayan Erasmus programının hibe uygulamasında yapılan yapılan değişikliğe mağdur olan öğrenciler tepki gösterdi. Söz konusu değişiklik, hibelerin bir senelik ya da dönemlik değil en fazla 2,5 aylık hibe verilmesini kapsıyordu. Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada “Türkiye Ulusal Ajansı müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yükseköğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir” denildi.

Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ öğrenim hareketliliği programına ilişkin açıklama yaptı.

Ajanstan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“2021-2022 Akademik Yılında Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği için seçilmiş olan öğrencilerimizin güz dönemi öğrenim imkânından mahrum kalmamaları amacıyla, tüm yükseköğretim kurumlarımıza, söz konusu Katılım Anlaşmasının imzalanması beklenmeksizin, ön görülen şartlı bir asgari bütçe rakamı 8 Eylül 2021 tarihinde bildirilmiştir. Üniversitelerimizin bu geçiş döneminde mevcut geçici kaynakla en fazla öğrenciye mümkün olan en fazla Erasmus imkânını sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Esasen ilgili üniversitelerimiz ve ilgili öğrencilerimiz bu hususları ve koşulları bilmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı, tüm öğrencilerimizin menfaatine olacak yönde müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yükseköğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir.”

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