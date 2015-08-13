Türkiye Twitter'da içerik kaldırmada dünya birincisi!

Twitter'ın şeffaflık raporuna göre 37 ülkeden toplam 1003 içerik kaldırma talebi geldi. Bunun 718'i Türkiye'den. Dijital medya hürriyetinde Türkiye, Batı ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde kaldık.

Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın şeffaflık raporu, Türkiye'deki ifade özgürlüğü konusunda gelinen noktayı gözler önüne serdi. Şeffaflık raporuna göre 2015'in ilk 6 ayında 37 farklı ülkeden toplam 1003 adet içerik kaldırma talebi aldı. Bu taleplerden 718'i Türkiye'den geldi. İkinci en fazla içerik kaldırma talebi ise 68 taleple Rusya'ya ait.

Hesap kaldırma isteğinde artış var

Yeni rapora göre şirkete gelen hesap bilgisi isteklerinde geçen yıla göre yüzde 52'lik bir artış söz konusu. Hesap bilgi isteklerin yüzde 56'sı 2436 başvuru ile Amerika'ya ait.

Japonya 425, Türkiye 412 ve İngiltere'den 299 başvuru gelirken isteklerin sadece yüzde 12'lik kısmı hükümetle ilişiği olmayan taraflarca yapıldı. Twitter'a gelen 4 bin 363 hesap bilgisi isteğinden yüzde 58'ine olumlu yanıt verildiği belirtilirken rapora göre geçtiğimiz yılın son 6 aylık dönemine göre hesap kaldırılma isteğinde yüzde 26'lık artış oldu.

Taleplerin 442'si mahkemeden

İçerik kaldırma taleplerinin 442'si mahkeme kararlarıyla yapılırken bunlardan 408 başvuruyu Türkiye yaptı. Türkiye'den son 6 ayda, geçen yıla göre 241 daha fazla kaldırma talebi iletilirken Twitter geçtiğimiz son 6 ayda bu taleplerin yüzde 50'sine uydu. 2013 yılında ise gelen 377 içerik kaldırma talebinden sadece 2'sinin Türkiye'den gelmesi dikkat çekti.

Son iki yılda mevzuat değiştirildi

Bilişim hukukçusu Burçak Ünsal, verilerin Türkiye'nin basın, ifade hürriyeti ve dijital medya kullanım hürriyeti konusunda hem batı demokrasilerinin hem de Rusya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve çok eleştirilen Mısır gibi ülkelerin de çok çok gerisinde kaldığını gösterdiğini vurguladı.

Oluşan tabloya göre son 2 yılda internete ilişkin mevzuat değişikliklerinin neden olduğuna değinen Ünsal şunları anlattı:

“Nisan 2014'ten beri bir yılda 3 defa Twitter kapatılmasının sebepleri basının haber verme görevi olan halkın da hakkında haber alma hakkı bulunan yolsuzluk iddiaları, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz vakası ve Suruç katliamı oldu. Bu rapor kapatma, içerik kaldırma gibi uygulamaların vatandaşımızın kişilik haklarını, mahremiyetini korumaktan ziyade farklı amaçlarla kullanıldığı sorusunu akla getiriyor.”

TİB ve bakanlara aşırı yetki

Twitter'da bu kadar çok içerik kaldırılmasının sebebi olarak TİB ve bakanlara tanınan aşırı geniş ve mutlak içerikten çıkarma yetkisi olduğunu ifade eden Ünsal, “Bu konulara bakan mahkemelerin özel olarak belirlenmesi, hak ve menfaatleri etkilenen taraflara verilen savunma hakkının çok az olması veya hiç olmaması ve usul hataları meşruiyet problemine neden oluyor” diye konuştu.