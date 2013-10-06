Türkiye Twitter'da dünya şampiyonu oldu

Twitter kullanımı ile ilgili e-marketer kuruluşun tarafından yapılan bir araştıorma çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.
Vagustv’de yer alan habere göre, araştırma Türkiye’de her 3 internet kullanıcından birinin Twitter hesabı olduğunu ortaya koydu.
Türkiye yüzde 31.1′lik bu oranla dünyada ilk sırada yer alıyor.
İşte dünyada Twitter kullanma oranının en yüksek olduğu ülkeler ve diğer ilginç veriler:
Türkiye
İnternet kullanıcı sayısı 36.455.000
Twitter kullanıcı sayısı 11.337.505
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 31.1
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 6
Japonya
İnternet kullanıcı sayısı 101.228.736
Twitter kullanıcı sayısı 30.064.935
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 29.7
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 17
Hollanda
İnternet kullanıcı sayısı 15.071.191
Twitter kullanıcı sayısı 4.385.717
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 29.1
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 2
Venezuella
İnternet kullanıcı sayısı 10.976.342
Twitter kullanıcı sayısı 3.095.328
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 28.2
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 2
Filipinler
İnternet kullanıcı sayısı 33.600.00
Twitter kullanıcı sayısı 8.601.600
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 25.6
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 5
İngiltere
İnternet kullanıcı sayısı 52.731.209
Twitter kullanıcı sayısı 12.760.953
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 24.2
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 7
Endonezya
İnternet kullanıcı sayısı 55.000.000
Twitter kullanıcı sayısı 12.870.000
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 23.4
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 7
Kanada
İnternet kullanıcı sayısı 27.757.540
Twitter kullanıcı sayısı 6.384.234
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 23
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 4
Kolombiya
İnternet kullanıcı sayısı 25.000.000
Twitter kullanıcı sayısı 5.025.000
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 20.1
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 3
ABD
İnternet kullanıcı sayısı 245.203.319
Twitter kullanıcı sayısı 47.569.444
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19.4
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 27
Arjantin
İnternet kullanıcı sayısı 28.000.000
Twitter kullanıcı sayısı 5.376.000
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19.2
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 3
İspanya
İnternet kullanıcı sayısı 30.654.678
Twitter kullanıcı sayısı 5.824.389
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 3
Brezilya
İnternet kullanıcı sayısı 81.798.000
Twitter kullanıcı sayısı 15.541.620
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 9
Singapur
İnternet kullanıcı sayısı 3.658.400
Twitter kullanıcı sayısı 662.170
Twitter kullanıcı oranı Yüzde 18.1
Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 0