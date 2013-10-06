Türkiye Twitter'da dünya şampiyonu oldu

Twitter kullanımı ile ilgili e-marketer kuruluşun tarafından yapılan bir araştıorma çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Vagustv’de yer alan habere göre, araştırma Türkiye’de her 3 internet kullanıcından birinin Twitter hesabı olduğunu ortaya koydu.

Türkiye yüzde 31.1′lik bu oranla dünyada ilk sırada yer alıyor.

İşte dünyada Twitter kullanma oranının en yüksek olduğu ülkeler ve diğer ilginç veriler:

Türkiye

İnternet kullanıcı sayısı 36.455.000

Twitter kullanıcı sayısı 11.337.505

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 31.1

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 6

Japonya

İnternet kullanıcı sayısı 101.228.736

Twitter kullanıcı sayısı 30.064.935

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 29.7

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 17

Hollanda

İnternet kullanıcı sayısı 15.071.191

Twitter kullanıcı sayısı 4.385.717

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 29.1

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 2

Venezuella

İnternet kullanıcı sayısı 10.976.342

Twitter kullanıcı sayısı 3.095.328

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 28.2

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 2

Filipinler

İnternet kullanıcı sayısı 33.600.00

Twitter kullanıcı sayısı 8.601.600

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 25.6

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 5

İngiltere

İnternet kullanıcı sayısı 52.731.209

Twitter kullanıcı sayısı 12.760.953

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 24.2

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 7

Endonezya

İnternet kullanıcı sayısı 55.000.000

Twitter kullanıcı sayısı 12.870.000

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 23.4

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 7

Kanada

İnternet kullanıcı sayısı 27.757.540

Twitter kullanıcı sayısı 6.384.234

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 23

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 4

Kolombiya

İnternet kullanıcı sayısı 25.000.000

Twitter kullanıcı sayısı 5.025.000

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 20.1

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 3

ABD

İnternet kullanıcı sayısı 245.203.319

Twitter kullanıcı sayısı 47.569.444

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19.4

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 27

Arjantin

İnternet kullanıcı sayısı 28.000.000

Twitter kullanıcı sayısı 5.376.000

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19.2

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 3

İspanya

İnternet kullanıcı sayısı 30.654.678

Twitter kullanıcı sayısı 5.824.389

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 3

Brezilya

İnternet kullanıcı sayısı 81.798.000

Twitter kullanıcı sayısı 15.541.620

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 19

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 9

Singapur

İnternet kullanıcı sayısı 3.658.400

Twitter kullanıcı sayısı 662.170

Twitter kullanıcı oranı Yüzde 18.1

Toplam nüfus içinde Twitter kullanıcılarının oranı Yüzde 0