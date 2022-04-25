Türkiye, Türkmenistan ve Karadağ'a 250 bin Koronavirüs aşısı hibe edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye, Türkmenistan ve Karadağ ile sağlık alanında imzalanan anlaşmalar gereği toplam 250 bin doz Koronavirüs aşısını hibe edecek.

Resmi Gazete'nin 23 Nisan tarihli sayısında yayımlanan milletlerarası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye, Türkmenistan'a 150 bin doz inaktif Koronavirüs aşısı ve Koronavirüs tedavisinde kullanılan 19 bin 800 kutu Favirpiravir tablet, Karadağ'a da 100 bin doz Koronavirüs aşısı hibe edecek.

Aynı gazetede yayımlanan diğer milletlerarası anlaşma kapsamında ise Türkiye, Irak'a Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç ve bazı sağlık malzemeleri hibesi yapacak