'Türkiye'den Kobani'ye saldıran IŞİD'e hükümet yardım etti mi?'

Ümit Kıvanç*

"İslâm Devleti" militanlarının 29 Kasım 2014 günü Türkiye topraklarını kullanarak Kobani'ye saldırdığı artık kesin. Bilmediğimiz, TC hükümetinin veya birtakım devlet kurumlarının bu işe dahlinin olup olmadığı.

TC bu saldırıdan haberdar idiyse ve yapılmasına göz yumduysa, bu elbette sadece ciddi bir suç değil, sanki özel olarak Kürtleri ayaklanmaya kışkırtmak için planlanmış bir sinsi eylem gibi. Fiilen yardım edilmemiş olabilir. Biliniyor ve engellenmediyse, şimdiye kadar olan bitenin bir adım ötesine geçilmiş, bir eşik aşılmış oluyor.

İkinci ihtimal, İD'in bu saldırıyı TC'nin boşluğundan yararlanıp ustaca örgütlemiş olması. İnanmak zor olsa da, bu ihtimal ortadan kalkmış değil. Bu aşamadan sonra hâlâ İD'in Kobani'yi kısa sürede ele geçirebileceğine dair planlar yapılıyor olabilir mi? "İnsaf artık!" dedirtecek bir ihtimal. İD'e saldırı imkânını bilerek vermek, getirisine bakıldığında göze alınabilir bir eylem midir? Şüpheli. Yine de, "olsun, YPG'ye zayiat verdirelim" mantığıyla böyle bir saldırıya devlet yardım etmiş olabilir mi? Akıl, mantık ve izanın hüküm sürdüğü bir ülkede yaşasaydık, bu ihtimali ciddiye almazdık, ne yazık ki burada bu mümkün değil. Şahsî fikrim: zayıf ihtimal.

Sorular, veriler

Şu anda söz konusu topraklarda (demiryolu, TMO silosu, Mürşitpınar sınır kapısı ve yakın çevresini kapsayan dar alan) herhangi bir insanın, devletin gözetimine yakalanmaksızın dolaşması, hele ellerinde silahları, bomba yüklü araçlarıyla bir sürü İD'çinin devlete gözükmeden gelip geçmesi mümkün müdür? Olmaması gerekir. Mümkünse, başka bir açıdan da vahamet söz konusu. Yetkililerin, "Yardım etmedik," diye kestirip atmak yerine, bizi insan yerine koyarlarsa açıklamaları gereken ilk husus bu.

Şimdi linkini de vereceğim, tamamen açık kaynaklardan derlediği bilgilerle problemi çözmeye girişen Aaron Stein, Türkiye'nin bu saldırıda İD'e yardımcı olacağını hiç sanmadığını belirtmesine karşılık, çeşitli görüntüleri değerlendirerek İD'in Türkiye topraklarını kullandığını ortaya koyuyor. Fiilen, saldırının başka türlü gerçekleştirilebilmesi zaten mümkün değil.

İD'in Türkiye topraklarını kullandığının başka bir kanıtı, YPG'nin de Türkiye topraklarına girerek İD ile çatışmış oluşu. Bazı görüntüler bunu şüphe götürmez şekilde kanıtlıyor.

Elimizdeki veriler şunlar:

1. İD militanlarının TMO silosunu kullanarak çatıştıklarını gösteren görüntüler,

2. YPG'lilerin Türkiye topraklarına girip İD ile savaştığını gösteren görüntüler.

Hayatî sorular şunlar:

1. İD'in intihar saldırısı yaptığı bombalı araç Türkiye topraklarını kullanmaksızın patladığı yere ulaşmış olabilir mi? Öyleyse nasıl?

2. TMO silosunda YPG ile çatışırken görüntülenen İD'çiler oraya nereden nasıl gitti?

Karşılıklı açıklamalar

İD'in Türkiye topraklarından yararlanarak Kobani'ye saldırdığı iddiası ortaya atıldıktan hemen sonra yapılan HDP açıklamasına göre, HDP milletvekili İbrahim Ayhan Urfa Valisi İzzettin Küçük ile görüşmüş, vali İD'in Türkiye topraklarını kullandığını doğrulamıştı. HDP açıklamasında geçen cümle şu: "Urfa Valisi, Milletvekilimiz İbrahim Ayhan'la yaptığı görüşmede, son saldırıda IŞİD'in Türkiye topraklarında yuvalandığını teyit etmiştir." Açıkçası, burada bir ifade yetersizliği sözkonusu değilse, valinin tam olarak neyi doğruladığını anlayamıyoruz.

Tekrarlıyorum, ihtiyacımız olan bilgi şu:

Bomba yüklü araç Türkiye topraklarından mı geçirildi? TMO'da gördüğümüz İD militanları Türkiye'den mi geçti veya gitti?

Devlet (Başbakan) buna Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Suruç Basın Merkezi'nden yapılan açıklamayla karşılık verdi ve, "Sınır kapısının Suriye tarafında bomba yüklü araçla" gerçekleştirilen "saldırıda, aracın Türkiye topraklarından geçerek sınır kapısına ulaştığı iddiaları tamamen yalandır," dedi. Urfa valisine dayandırılan "İD Türkiye'de yuvalandı"ya cevap olarak da şu ifadeyi eklediler açıklamaya: "Birtakım iddiaların aksine, hiçbir resmi yetkilinin bomba yüklü aracın Türkiye'den geçtiğine dair bir beyanı olmamıştır." (Açıklamanın tamamı için: "HDP'nin 'IŞİD, Türkiye Topraklarından Kobani'ye Saldırıyor' İddiasına Yalanlama".

Devletin cevapsız bıraktığı soru şu: İD'çiler TMO silosundayken Türkiye topraklarındaydılar. Buna karşı devlet ne yaptı? Müdahale edilmeyişini nasıl açıklayacaklar?

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Şimdilik Stein'ın sayfası ve öteki görüntülerin linklerini vermekle yetinmek zorundayım. HDP yetkililerine çağrım, ellerindeki her türlü bilgiyi hepimizin ulaşabileceği şekilde ortalık yere koymaları.

Olayın görüntülerle analizi: The IS Attack on Kobane: Open Source Analysis (Updated)

Nuçe TV'nin yayımladığı görüntüler: "İşte Türkiye -IŞİD işbirliği"

TMO'da mevzilenip YPG ile çatışan İD'lilerin görüntüleri: "YPG Türkiye topraklarında..."

Bu yazı riyatabirleri.blogspot'ta yayımlanmıştır.