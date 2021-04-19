"Türkiye toplumunu bir odaya sığdırabilen" film; Çatlak, İstanbul Film Festivali’nde

Fikret Reyhan'ın yeni filmi "Çatlak", İstanbul galasını mayıs ayında İstanbul Film Festivali’nde yapacak. Festivalin Ulusal Film Yarışması’'nda Altın Lale için jüri karşısına çıkacak olan film, İstanbul'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

İstanbul'da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin hikâyesini konu alan "Çatlak", tek bir günde geçiyor ve geçmişte ödenmemiş bir borcun aile içinde yarattığı sarsıntıyı anlatıyor. Filmin ensemble oyuncu kadrosunda Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Giray Altınok, Elif Ürse, Mehmet Bilge Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Süleyman Karaahmet, Görkem Mertsöz, Emir Ünver, Canan Atalay, Cihat Süvarioğlu ve Taha Bora Elkoca yer alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini ise, Fikret Reyhan'ın "Sarı Sıcak" filminde de birlikte çalıştığı ve bu film ile İstanbul, Lecce ve Boğaziçi film festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni seçilen Macaristanlı Márton Miklauzic yapıyor.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Türkiye prömiyerini yapan "Çatlak", "Türkiye toplumunu bir odaya sığdırabilme ve dar alanda kamerasıyla insana dair duygusal ve akılcı ilişki ağını bir mikro - kozmos ölçeğinde vurgulama ustalığı" gerekçesi ile jüri tarafından Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'ne değer görülmüş; "yönetmenin kurduğu dünyayı hem tek tek hem de bir arada başarılı bir şekilde taşıdıkları" gerekçesi ile de filmin beş kadın oyuncusuna birden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırmıştı.

Yürütücü yapımcılığını Ragıp Türk'ün, uygulayıcı yapımcılığını ise Seda Turan'ın üstlendiği filmin yardımcı yönetmenliğini Serap Aydoğan, sanat yönetmenliğini Meral Aktan, ses tasarımı ve miksajını Serdar Öngören ve rengini Jano Fekete yaptı.