Türkiye, televizyon izlemede dünya birincisi

Medya takip kuruluşu Ajans Press, televizyon izleme alışkanlıkları üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) derlediği veriler ışığında araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye dünya genelinde günlük televizyon izleme oranlarında 330 dakika ile dünya rekoru kırdı.

İstanbul magazin, Ankara dizi

Günün büyük bir kısmını televizyon izleyerek geçiren Türk halkının ilk tercihi magazin programları ve diziler oldu. Basında çıkan haberler incelendiğinde magazin haberlerinin dizi haberlerinin önüne geçtiği görüldü. Geçtiğimiz yıldan itibaren 18 bin 586 magazin haberi yapılırken, dizilerle ilgili ise medyaya 6 bin 177 haber yansıması olduğu belirtildi. İstanbul halkının televizyondaki ilk tercihi magazin programları oldu. Ankaralı izleyiciler ise dizileri daha çok tercih etti.

Televizyon izleyicilerinin profilinin çıkarıldığı araştırmada kadın izleyiciler sırasıyla bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını ağırlıklı olarak izledi. Erkek izleyiciler ise yalnızca tartışma programlarının olduğu dilimde kadınların önüne geçti.

Televizyon izleme oranlarında ilk 10 ülke ise şöyle:

"1- Türkiye 330 Dakika

2- Japonya 265 Dakika

3- İtalya 261 Dakika

4- Polonya 247 Dakika

5- İspanya 244 Dakika

6- Rusya 239 Dakika

7- İngiltere 232 Dakika

8- Fransa 226 Dakika

9- Almanya 221 Dakika

10- Brezilya 217 Dakika"