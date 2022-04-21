Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık

Zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerinin kesildiğini açıkladı.Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Kılıçdaroğlu'nun videosunu alıntılayarak, "Bugün benim de elektriğim kesildi, karanlıkta kaldık" paylaşımını yaptı.

Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün benim de elektriğim kesildi Faturayı yatırmadım.Askıda elektrik faturası varsa büyükşehirlerin, esnaflar olarak yararlanmak isteriz Karanlıkta kaldık." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | "Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim" demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi