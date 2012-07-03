Türkiye-Suriye sınırında tansiyon düşmüyor, jetler 3 günde 3. kez havalandı

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Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’ye ait üç helikopterin sınıra yaklaşması üzerine kontrol uçuşu yapıldığını bildirdi

03 Temmuz 2012 17:44

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye helikopterlerinin Türkiye sınırına yaklaşması üzerine F-16 uçaklarının bir kez daha devriye uçuşu yaptığını açıkladı.

Genelkurmay’ın internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
 
“Suriye’ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 4,3 deniz mili kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 ‘Scramble Kolu’ 08.56–10.43 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.
 
Suriye’ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 1,7 deniz mili kadar yaklaşması üzerine, Batman’da bulunan 2XF-16 ‘Scramble Kolu’ 12.40–14.42 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.
 
Suriye’ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 4,5 deniz mili kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 ‘Scramble Kolu’ 15.28–17.14 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.”
 

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