Türkiye-Suriye sınırında tansiyon düşmüyor, jetler 3 günde 3. kez havalandı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye helikopterlerinin Türkiye sınırına yaklaşması üzerine F-16 uçaklarının bir kez daha devriye uçuşu yaptığını açıkladı.

Genelkurmay’ın internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Suriye’ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 4,3 deniz mili kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 ‘Scramble Kolu’ 08.56–10.43 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.

Suriye’ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 1,7 deniz mili kadar yaklaşması üzerine, Batman’da bulunan 2XF-16 ‘Scramble Kolu’ 12.40–14.42 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.

Suriye’ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 4,5 deniz mili kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 ‘Scramble Kolu’ 15.28–17.14 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.”