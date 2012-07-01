Suriye helikopterleri sınıra yaklaşınca Türkiye F16'ları havalandırdı

Genelkurmay Başkanlığı, sınıra yaklaşan Suriye helikopterleri için Türk F-16 uçaklarının kontrol uçuşu yaptığını açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’den yaklaşan helikopterler nedeniyle Türk F-16’ların kontrol uçuşu yaptığını açıkladı.
Olayın 30 Haziran tarihinde gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Suriye'ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay güneyinde, Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 4 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlik'te bulunan 2XF-16 "Scramble kolu" 09.12-10.39 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.
Suriye'ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken Türkiye sınırına 4 mile kadar yaklaşması üzerine İncirlik'te bulunan 2XF-16 "Scramble kolu" 15.05-16.58 saatleri arasında, Adana- Kilis üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.
Suriye'ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Mardin güneyinde, Suriye hava sahasında sınır bölgesine yakın uçuş yapması üzerine, Batman'da bulunan 2XF-16 "Scramble kolu" 18.05-20.10 saatleri arasında, Batman-Diyarbakır üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir. Hava sahası ihlali olmamıştır.”