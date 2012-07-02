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TSK: 3 Suriye helikopteri F16'larla uzaklaştırıldı

Genelkurmay, sınıra yaklaşan 3 Suriye helikopterinin F16'larla uzaklaştırıldığını açıkladı

02 Temmuz 2012 17:41

 

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Suriye'ye ait üç ayrı helikopterin Türkiye sınırına yaklaşması üzerine İncirlik'te bulunan 2XF-16 ''Scramble Kolu''nun Adana-Hatay-Kilis üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu yaptığını bildirildi.
 
Genelkurmay'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
 
1. "01 Temmuz 2012 tarihinde, Suriye’ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 2.5 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 “Scramble Kolu” 09.16-11.02 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.
 
2. 01 Temmuz 2012 tarihinde, Suriye’ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 2.5 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 “Scramble Kolu” 14.52-17.16 saatleri arasında, Adana-Hatay-Kilis üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.
 
3. 01 Temmuz 2012 tarihinde, Suriye’ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 2 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 “Scramble Kolu” 17.11-18.56 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir."
 

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