TSK: 3 Suriye helikopteri F16'larla uzaklaştırıldı

Genelkurmay Başkanlığı'nca, Suriye'ye ait üç ayrı helikopterin Türkiye sınırına yaklaşması üzerine İncirlik'te bulunan 2XF-16 ''Scramble Kolu''nun Adana-Hatay-Kilis üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu yaptığını bildirildi.

Genelkurmay'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

1. "01 Temmuz 2012 tarihinde, Suriye’ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 2.5 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 “Scramble Kolu” 09.16-11.02 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.

2. 01 Temmuz 2012 tarihinde, Suriye’ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 2.5 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 “Scramble Kolu” 14.52-17.16 saatleri arasında, Adana-Hatay-Kilis üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.

3. 01 Temmuz 2012 tarihinde, Suriye’ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 2 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlik’te bulunan 2XF-16 “Scramble Kolu” 17.11-18.56 saatleri arasında, Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir."