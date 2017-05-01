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Türkiye, Suriye sınırına mevzi açtı; YPG hendek kazdı

ş makineleri tarafından oluşturulan mevzilere zırhlı askeri araçların konuşlandırılacağı belirtildi

01 Mayıs 2017 22:50

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırına askeri araçlar için mevziler oluşturuldu. YPG de, Tel Abyad'da sınıra hendek kazmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Tel Abyad'daki YPG’liler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şengal ve Rojava'ya yaptığı operasyondan sonra geçen perşembe günü Tekçe Hudut Karakolu'na havan ve roketlerle saldırı düzenlenmişti.

Modüler beton duvar örülen sınır hattındaki saldırı sonrası Akçakale'de alınan güvenlik önlemleri genişletildi.

Beton kulelerin inşa edilmesine başlandığı sınır hattındaki Hürriyet, Tatlıca ve Öncül mahallelerinde iş makineleriyle kazı yapıldı.

İş makineleri tarafından oluşturulan mevzilere zırhlı askeri araçların konuşlandırılacağı belirtildi.

Sınırın Türkiye tarafında yoğun ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, Tel Abyad tarafından ise, YPG’liler hendek kazmaya başladı.

Tel Abyad'daki iki iş makinesi, sınır hattına hendek kazdı.

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