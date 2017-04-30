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Dünya

ABD askerleri, Türkiye-Suriye sınırında nöbet tutuyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, koalisyon güçlerinin Türkiye ve Suriye sınırında devriye nöbeti tuttuklarını duyurdu

30 Nisan 2017 00:04

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Türkiye ve Suriye sınırında devriye nöbeti tuttukları bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ve Türkiye arasındaki çatışma ve güvenlik güçlerinin sınırdan birbirlerine ateş açtığı yönündeki haberleri anlayabilmek için Suriye ve Türkiye sınırında devriye nöbeti tutmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Devriyenin sebebini, " IŞİD'e karşı mücadelede en fazla güvendiğimiz iki ortağın arasındaki gerginliği durdurmak" sözleriyle açıklayan CENTCOM, taraflara, IŞİD'e karşı yoğunlaşma çağrısında bulundu.

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