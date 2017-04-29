Reuters: ABD birlikleri Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırıldı

Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Koruma Birlikleri YPG'nin komutanlarından Şervan Kobani, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, karşılıklı ateş açılması üzerine sınırdaki durumu denetlemek amacıyla ABD ordusunun Türkiye-Suriye sınırı boyunca birliklerini konuşlandırmaya başladığını söyledi.

Suriyeli aktivistlerin internette yayınladıkları fotoğraflarda Türkiye’ye birkaç yüz metre mesafedeki Dirbesiye’ye doğru ilerleyen ABD ordusuna bağlı zırhlı araçlar görülüyor.

Son üç gündür Türkiye'nin Suriye sınırındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) arasında çatışmalar Dirbesiye'de yoğunlaşmıştı. Dün de YPG'nin açtığı ateşe TSK karşılık vermişti.

"Denetleme işlemi henüz başlamadı”

YPG komutanı denetleme işleminin henüz başlamadığını, ancak Suriye tarafında Dirbesiye’de askeri yöneticilerin buluşmasından sonra Amerikalı komutana rapor verildiğini aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman'ın ABD’nin operasyonunun sınırlı kalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun ABD'li sözcülerinden Albay John Corrian ise ABD birliklerinin hareket halinde olduğu haberi konusunda bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Halk Koruma Birlikleri YPG, "PKK'nın Suriye kolu" oldukları gerekçesiyle Türk hükümeti taraından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor. YPG birlikleri, IŞİD'e karşı savaşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içinde yer alıyor.

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reuters/ap/ÇA/GA