Türkiye sınırında mülteci kampına hava saldırısı düzenlendi

Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi ve görgü tanıkları, Suriye'de, Türkiye’nin Cilvegözü Sınır Kapısı güneydoğusunda bulunan bir mülteci kampına yönelik hava saldırısında onlarca kişinin öldüğünü belirtti. Sarmada yakınlarındaki Kemune Mülteci Kampına hava saldırısı düzenlendi

Sosyal medyada, İdlib Eyaleti'ne bağlı Sarmada kasabası yakınlarındaki Kamuna kampında birçok çadırın tahrip edildiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Bazı haber kaynakları saldırıyı Suriye ve Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiğini belirtildi ancak BBC'nin haberine göre, bu iddia teyit edilmedi.

Bir muhalif eylemci ağı olan Yerel Koordinasyon Komiteleri, Sarmada saldırısında 30 kişiden fazla kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Grubun Facebook’taki sayfasında paylaşılan görüntülerde kampta birçok çadırın yandığı görülüyor.

Halep’te çatışmalar son günlerde yoğunlaşmıştı ancak daha sonra kısa süreli bir ateşkes devreye sokulmuştu.