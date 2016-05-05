Halep'te silahlar sustu



ABD ile Rusya'nın Suriye'de ateşkesin Halep'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi kararının ardından yürülüğe giren ateşkese ilk etapta sadık kalındığı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te ateşkesin sadece birkaç kez ihlal edildiğini açıkladı. Ancak Halep sakinlerinin, çatışmaların yeniden yoğunlaşabileceği korkusuyla evlerinden dışarı çıkmadığı bildirildi. Yerel kanal Halab da Halep'te genel anlamıyla sükunetin hâkim olduğu haberine yer verdi.

ABD ve Ead rejiminin müttefiki olan Rusya, son 48 saatte Halep'te çatışmaların iyice tırmanmasının ardından ateşkes sağlanması üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Suriye resmi haber ajansı, ateşkesin perşembe sabah saatlerinde yürürlüğe girdiğini duyurdu. Muhalif gruplar ile rejim güçleri arasındaki ateşkes, IŞİD ve El Nusra gibi radikal grupları kapsamıyor.

İnsan hakları gözlemcilerinin verilerine göre, hava saldırılarında 285 sivil hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Esad rejiminin ateşkese sadık kalması yönünde çaba harcamasını umduğunu kaydetmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bakan, "Esad rejimi ve çatışan grupları ateşkese sadık kalmaya çağırıyoruz" dedi. Bakan, bunun, Esad rejimi ile muhalif gruplar arasında yürütülen Cenevre müzakerelerinin devam edebilmesinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Halep'te son günlerde hastanelerin hedef alınması uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.