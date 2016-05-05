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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve Rusya Halep'te ateşkes için anlaştı

Washington'dan yapılan açıklamada, ABD ve Rusya'nın Suriye'de ateşkesin yoğun çatışmaların yaşandığı Halep'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

05 Mayıs 2016 00:02

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD ile Rusya'nın Suriye'deki ateşkesin Halep'i de
içine alacak genişletilmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'dan Suriye rejiminin ateşkese
bağlı kalması yönünde çaba göstermesinin beklendiği bildirildi. İki ülkenin ateşkesin
denetlenmesi için de daha fazla girişimde bulunması bekleniyor.

Almanya ve Fransa, Suriye için barış görüşmelerinin devam edebilmesinin koşulunun
Halep'te de ateşkes sağlanması olduğunu açıklamıştı. Suriye'de şubat ayında
yürürlüğe giren ateşkese karşın Halep'te haftalardır yoğun çatışmalar yaşanıyordu.
İnsan hakları kuruluşlarının verdiği bilgiye göre son günlerde kentte 280 kadar kişi
hayatını kaybetti.

Çatışmalar yeniden alevlendi
Halep 2012’den bu yana bölünmüş durumda. Kentin doğusunu büyük ölçüde
muhalif
gruplar kontrol ederken, batısı hükümet güçlerinin denetiminde. Halep’in çevresinde
ise durum farklı. Muhalifler kentin batısını kuşatma altında tutarken hükümete bağlı
askerler kentin doğusuna doğru ilerliyor. Suriye askeri yönetimi geçen hafta sonu
ülkenin birçok bölgesinde ateş ilan etmiş ancak Halep’i bu uygulamanın dışında
bırakmıştı. Bu ateşkes ilanının gece yarısı sona ermesinin ertesinde Suriye’nin birçok
bölgesinde çatışmalar yeniden alevlendi.
Berlin'de dörtlü barış turu
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier duraksayan barış görüşmelerine
ivme kazandırmak amacıyla harekete geçti. Steinmeier, Suriyeli muhalif lider Riyad
Hicap, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile Berlin'de biraraya geldi. Buluşmada Hicap ile de Mistura arasında son
dönemde çıkan görüş ayrılığının giderilmesine çalışılacağı bekleniyor. Riyad Hicap
Suriye'deki son saldırılardan Özel Temsilci de Mistura'yı sorumlu tutmuştu. Amerikan
Dışişleri Bakanı John Kerry bu kapsamda rejim lideri Beşar Esad'ı uyararak, Şam'ın
Berlin'deki barış görüşmelerini dikkate almasını talep etti. BM Güvenlik Konseyi'nin de
Suriye'deki şiddet ortamını gündemine alması bekleniyor.
Steinmeier, Suriye'de ateşkesin yeniden uygulanması için uluslararası anlaşma
sağlanması çağrısında bulundu. Berlin'deki buluşmada "Halep'ten gelen korkunç
görüntülerin nelerin risk altında olduğunu bize gösteriyor. Ya Uluslararası Topluluk
Suriye için barış görüşmelerine yeniden ivme kazandırır ya da iç savaş ve şiddet
ortamının tırmanmasına geri dönme riskini alırız" diye konuştu. Fransa Dışişleri
Bakanı Ayrault da Halep'te yaşananları "korkunç bir dram" olarak niteledi,
Washington ve Moskova'ya da çağrıda bulunarak, Suriye'de şiddetin sona ermesi için
görüş birliği sağlamalarını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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