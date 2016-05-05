ABD ve Rusya Halep'te ateşkes için anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD ile Rusya'nın Suriye'deki ateşkesin Halep'i de

içine alacak genişletilmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'dan Suriye rejiminin ateşkese

bağlı kalması yönünde çaba göstermesinin beklendiği bildirildi. İki ülkenin ateşkesin

denetlenmesi için de daha fazla girişimde bulunması bekleniyor.

Almanya ve Fransa, Suriye için barış görüşmelerinin devam edebilmesinin koşulunun

Halep'te de ateşkes sağlanması olduğunu açıklamıştı. Suriye'de şubat ayında

yürürlüğe giren ateşkese karşın Halep'te haftalardır yoğun çatışmalar yaşanıyordu.

İnsan hakları kuruluşlarının verdiği bilgiye göre son günlerde kentte 280 kadar kişi

hayatını kaybetti.

Çatışmalar yeniden alevlendi

Halep 2012’den bu yana bölünmüş durumda. Kentin doğusunu büyük ölçüde

muhalif

gruplar kontrol ederken, batısı hükümet güçlerinin denetiminde. Halep’in çevresinde

ise durum farklı. Muhalifler kentin batısını kuşatma altında tutarken hükümete bağlı

askerler kentin doğusuna doğru ilerliyor. Suriye askeri yönetimi geçen hafta sonu

ülkenin birçok bölgesinde ateş ilan etmiş ancak Halep’i bu uygulamanın dışında

bırakmıştı. Bu ateşkes ilanının gece yarısı sona ermesinin ertesinde Suriye’nin birçok

bölgesinde çatışmalar yeniden alevlendi.

Berlin'de dörtlü barış turu

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier duraksayan barış görüşmelerine

ivme kazandırmak amacıyla harekete geçti. Steinmeier, Suriyeli muhalif lider Riyad

Hicap, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile Berlin'de biraraya geldi. Buluşmada Hicap ile de Mistura arasında son

dönemde çıkan görüş ayrılığının giderilmesine çalışılacağı bekleniyor. Riyad Hicap

Suriye'deki son saldırılardan Özel Temsilci de Mistura'yı sorumlu tutmuştu. Amerikan

Dışişleri Bakanı John Kerry bu kapsamda rejim lideri Beşar Esad'ı uyararak, Şam'ın

Berlin'deki barış görüşmelerini dikkate almasını talep etti. BM Güvenlik Konseyi'nin de

Suriye'deki şiddet ortamını gündemine alması bekleniyor.

Steinmeier, Suriye'de ateşkesin yeniden uygulanması için uluslararası anlaşma

sağlanması çağrısında bulundu. Berlin'deki buluşmada "Halep'ten gelen korkunç

görüntülerin nelerin risk altında olduğunu bize gösteriyor. Ya Uluslararası Topluluk

Suriye için barış görüşmelerine yeniden ivme kazandırır ya da iç savaş ve şiddet

ortamının tırmanmasına geri dönme riskini alırız" diye konuştu. Fransa Dışişleri

Bakanı Ayrault da Halep'te yaşananları "korkunç bir dram" olarak niteledi,

Washington ve Moskova'ya da çağrıda bulunarak, Suriye'de şiddetin sona ermesi için

görüş birliği sağlamalarını istedi.

