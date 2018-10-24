Türkiye sezaryen doğum oranında dünya üçüncüsü

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL, (DHA) -YAPILAN bir araştırmaya göre Türkiye yüzde 53,1 ile sezaryen doğum oranı en yüksek üçüncü ülke oldu.

Yüzyılın başlarında dünya çapındaki doğumların yüzde 12\'si sezaryen doğum iken, 2015 yılında bu oranın yüzde 21\'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü\'nin bir toplum için ideal sezaryen doğum oranı ise yüzde 15.

Bu kapsamda Lancet Tıp Dergisi tarafından 169 ülkeyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında sezaryen doğumlarının hızla artışa geçtiği ortaya konuldu.

TÜRKİYE EN ÜST SIRALARDA

Yayımlanan rapora göre yüzde 58,1\'lik sezaryen doğum oranıyla Dominik Cumhuriyeti ilk sırada yer alırken, onu yüzde 55,5\'lik oran ile Brezilya ve Mısır takip etti. Türkiye ise bu ülkelerin ardından yüzde 53,1 oran ile üçüncü sırada yer aldı. Oranın en düşük olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri ancak bu ülkede sezaryen oranı yüzde 32,9.

Öte yandan sezaryen doğumların zengin ülkelerde aşırı kullanılmasına karşın, bazı durumlarda gerekli olmasına rağmen pek çok yoksul bölgede yapılamadığına da dikkat çekildi. Sezaryen doğumların oranındaki artışın nedenleri ise kadınların doğum sırasında acı çekmesi, gelecekteki seks hayatlarına duydukları endişe ve sezaryenin güvenli olduğu algısından kaynaklandığı belirtildi.

Rapora göre sezaryen doğum oranları şu şekilde sıralandı:

1- Dominik Cumhuriyeti - Yüzde 58.1

2- Brezilya ve Mısır - Yüzde 55.5

3- Türkiye - Yüzde 53.1

4- Venezuela - Yüzde 52.4

5 - Şili - Yüzde 46

6- Paraguay - Yüzde 45.9

7- İran - Yüzde 45.6

8- Ekvador - Yüzde 45.5

9 - Mauritius - Yüzde 44.7

10- Maldivler - Yüzde 41.1

11- Meksika - Yüzde 40.7

12- Küba - Yüzde 40.4

13- Bulgaristan - Yüzde 39.1

14- Güney Kore - Yüzde 38

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Amerika Birleşik Devletleri - Yüzde 32.9