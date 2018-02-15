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Sağlık

Türkiye sağlık sisteminden memnun 

İSTANBUL, (DHA)-MEDYA takip kurumu Ajans Press, sağlık sistemine ilişkin memnuniyet raporunu ve medya yansımalarını inceledi

15 Şubat 2018 12:34

İSTANBUL, (DHA)-MEDYA takip kurumu Ajans Press, sağlık sistemine ilişkin memnuniyet raporunu ve medya yansımalarını inceledi. Dünya üzerinde 27 ülkeyi kapsayan, 20 bini aşkın kişi ile yapılan araştırmaya göre sağlık sisteminden en memnun olan ülke Türkiye oldu.

Ajans Press’inTürkiye Barometresi Araştırması verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından elde ettiği bilgilere göre, 27 ülkede 20 bini aşkın kişiyle yapılan araştırmada, sağlık sisteminden en memnun ülke Türkiye olarak belirlendi. Araştırmaya katılan 16 ile 64 yaş arasındaki insanlara en çok endişe ettikleri 3 konu sorulurken, Türkler sadece yüzde 3 oranında \'sağlık sistemi\' diye yanıt verdi. Dünyaya bakıldığında ise bu oran yüzde 24 olarak belirlendi.

YÜZDE 72 İLE EN MEMNUNİYETSİZ MACARLAR

Sağlık sisteminden en memnun ülke sıralamasında, Türkiye’yi, yüzde 6 ile Güney Kore, Meksika ve Arjantin takip etti.  Arjantin’i de yüzde 7 ile Malezya, yüzde 9 ile İtalya izledi. Buna karşın, sağlık sistemine ilişkin memnuniyetleri sorulan kişilerden en memnun olmayan, yüzde 72 ile Macaristan oldu. Macaristan’ı da yüzde 62 ile Polonya takip ederken, yüzde 46 ile Brezilya izledi.

DEVLET HASTANELERİNDEKİ RANDEVU SİSTEMİ ÇOK KONUŞULDU

PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl yazılı basında 600 binin üzerinde sağlık haberinin çıktığı belirlendi. Türkiye, sağlık sisteminden memnun iken sağlık başlığı altında çıkan haberler incelendiğinde, özel hastanelerdeki muayene ücretleri ve özellikle büyük şehirlerdeki devlet hastanelerinde randevu sorunu medyanın en çok konuştuğu haberler içerisinde yer aldı.

(FOTOĞRAF)

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