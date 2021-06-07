Türkiye, Puşkin'in eserlerinin en çok dinlendiği ülkeler arasında birinci

İsveç menşeli sesli kitap servisi Storytel’in yaptığı araştırma, Aleksandr Puşkin’in eserlerinin başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da yaygın olarak dinlendiğini ortaya koydu.

Storytel basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rusya’da muazzam bir talep gören Aleksandr Puşkin'in eserlerinin başta Türkiye, Meksika ve İsveç olmak üzere yurt dışında da yaygın bir biçimde dinlendiği belirtildi.

Storytel’in Rus edebiyatının simgesi haline gelen Aleksandr Puşkin’in doğum gününde yapılan açıklamasında, “Puşkin en çok Türkiye, Meksika, İsveç, Norveç ve Hindistan’da dinleniyor. Ancak onun diğer ülkelerdeki popülerliği, yüce şaire anavatanında duyulan sevgiyle kıyaslanamaz. O esasen Rus şairdi ve öyle kalmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Puşkin’in Yevgeniy Onegin adlı manzum romanı Rusya’da uzun yıllardır en popüler eseri olmaya devam ediyor. Yevgeniy Onegin, tüm eserler arasında yapılan genel derecelendirmede ise Dante Alighieri’nin yazdığı İlahi Komedya’sından sonra ikinci sırada yer alıyor.

Puşkin’in dünyada sesli formatta en popüler olan eserleri, ‘küçük trajediler’ diye adlandırılan kategoride olan, Türkiye’de de en çok dinlenen Cimri Şövalye, Taş Misafir, Mozart ve Salieri adlı eserler. Meksika ve İspanya’da ise daha çok Yüzbaşının Kızı ve Maça Kızı tercih edilirken, İngilizce seslendirmede ise Yevgeniy Onegin İsveç, Norveç, Finlandiya, Bulgaristan ve Polonya’da yaygın olarak dinleniyor.

Açıklamaya göre Puşkin’in eserlerinin yanı sıra yurtdışında ayrıca Lev Tolstoy’un yazdığı Anna Karenina, Savaş ve Barış, Fyodor Dostoyevski’in Suç ve Ceza adlı romanı ve Mihail Bulgakov’un Usta ve Margarita adlı eserleri oldukça popüler.